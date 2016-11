Battlefield 1 in deutschen PS4-Charts vor Call of Duty Infinite Warfare

Battlefield 1 erobert die Spitzenposition in den deutschen PS4-Charts zurück, wie sich einer Mitteilung der GfK Entertainment entnehmen lässt. "Der Erste-Weltkriegs-Shooter tauscht Silber gegen Gold und verweist die direkten Konkurrenten FIFA 17 und Call Of Duty: Infinite Warfare auf die übrigen Podiumsplätze", teilen die Marktforscher mit. Damit verkauft sich Battlefield 1 hierzulande derzeit besser als der Genre-Konkurrent Call of Duty: Infinite Warfare. Battlefield 1 kam am 21. Oktober, Call of Duty: Infinite Warfare am 4. November auf den Markt. Im Xbox One-Ranking bleibt Battlefield 1 weiterhin ungeschlagen. Das Rennspiel Forza Horizon 3 düst in den Erhebungen vom 18. November als Vizesieger über die Ziellinie. Auf welchem Platz Call of Duty: Infinite Warfare in den deutschen Xbox One-Charts rangiert, ist nicht bekannt.

"Computerspieler können von Simulationen nicht genug bekommen", ergänzt die GfK Entertainment im aktuellen Bericht. Neben dem wiederholten Spitzenreiter Landwirtschafts-Simulator 17 kommen auch die höchsten PC-Neueinsteiger, Notruf 112 - Die Feuerwehr-Simulation" (zwei) und Transport Fever (sechs), aus diesem Genre. Welcher Titel den zweiten Rang in den PC-Charts inne hat, verrät die GfK nicht. Das Kommando über die PS3- und Xbox 360-Hitliste hat wie gehabt FIFA 17. Auf dem Nintendo Wii-Thron dreht Just Dance 2017 unverändert seine Pirouetten. Konkrete Verkaufszahlen nannte die GfK nicht. Aktuelle News, Videos und Eindrücke zum Kassenschlager Battlefield 1 halten wir wie gewohnt auf unserer Themenseite zum Ego-Shooter für euch bereit.