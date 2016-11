Battlefield 1: ​Deutsche Patchnotes zum Herbst-Update - Das ändert sich

Battlefield 1 erhält einen neuen Patch. Das umfangreiche Herbst-Update lässt sich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One herunterladen. Inzwischen stehen die umfangreichen Patchnotes zur Ansicht bereit - die Entwickler von DICE halten die Änderungen in einem 16-seitigen PDF-Dokument fest. Klickt auf den Quellenlink, um euch die deutschen Patchnotes zum Herbst-Update für Battlefield 1 anzeigen zu lassen. Im Changelog teilt DICE mit, dass die Entwickler sich um die Balancing-Probleme im Spielmodus Operationen kümmern: "Es ist völlig klar, dass die Angreifer einen Boost brauchen. Um die Effektivität des angreifenden Teams zu erhöhen, werden die Gesamttickets sowohl bei Operationen als auch bei Große Operationen erhöht." In 64-Spieler-Varianten wird die maximale Anzahl der Angreifer-Tickets von 150 auf 250 erhöht. Bei 40 Spielern schraubt DICE die Anzahl der Angreifer-Tickets von 150 auf 200.

Änderungen nimmt der Battlefield 1 Patch auch an Eroberung vor. "Wir haben uns euer Feedback zum Balancing beim Eroberung-Layout von Suez zu Herzen genommen. Wir werden dem Layout zwei weitere Flaggen hinzufügen, damit ein Team nicht mehr wie bisher alle Flaggen so leicht erobern und halten kann", teilen die Entwickler unter anderem mit. In weiteren Anführungen schreibt DICE, dass sich die Soldaten nun aus der UI heraus anpassen lassen, indem ihr entweder das Symbol im Startbildschirm oder auf dem Soldaten auswählt. Zudem könnt ihr im Store Battlepacks kaufen und vom Mehrspieler-Modus aus "eigene Spiele" betreten. Zu den Bugfixes zählen extreme Wetterunterschiede zwischen Spielern nach dem erneuten Beitreten des Servers, fehlende Musik beim Angriff auf einen Behemoth und die falsche Anzahl von Fahrzeugen für jedes Team zu Beginn einer Runde von Eroberung. Alle weiteren Änderungen entnehmt ihr dem ausführlichen Changelog, den wir nachfolgend verlinkt haben.

Quelle: Battlefield.com