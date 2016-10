Battlefield 1 ​und Civilization 6 stürmen die deutschen Charts

Mit Battlefield 1 scheint Electronic Arts nach FIFA 17 einen weiteren Verkaufsschlager veröffentlicht zu haben. Wie die Marktforscher der GfK Entertainment mitteilen, stürmt der Ego-Shooter in der Release-Woche die deutschen Hitlisten auf PC, PlayStation 4 und Xbox One - die Veröffentlichung erfolgte am 21. Oktober. "Das neue Setting kommt bei den Käufern hervorragend an und erobert erwartungsgemäß Platz eins der offiziellen deutschen PC Games-, PS4- und Xbox One-Charts", schreibt GfK Entertainment in der Mitteilung zu den aktuellen Deutschland-Charts.

PC-Spieler vergnügen sich derzeit außerdem mit der Rundenstrategie Civilization 6. Der Strategie-Hit landet in der aktuellen Woche auf dem zweiten Platz - und damit direkt hinter Battlefield 1. Das Superhelden-Bundle Batman: Return to Arkham belohnt sich mit Rang fünf der PS4-Charts beziehungsweise Position sechs der Xbox One-Tabelle. FIFA 17 von Electronic Arts sackt auf beiden Konsolen die Silbermedaille ein, bleibt auf PS3 und Xbox 360 aber ungeschlagen. Die aktuelle PC-Platzierung teilen die Marktforscher nicht mit. Nintendo Wii-Spieler halten Mario Party 9 Selects und Mario Kart Wii Selects die Treue.

Viele weitere Infos zu den aktuellen Highlights Battlefield 1 und Civilization 6 findet ihr wie gewohnt auf unseren Themenseiten. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen. In unseren Tests zu Battlefield 1 und Civilization 6 erfahrt ihr, wie gut die beiden Chart-Stürmer geworden sind.