Electronic Arts und Dice haben weitere Einzelheiten zum ersten großen DLC für Battlefield 1 bekannt gegeben. "They Shall Not Pass", so der Titel, erscheint im März des kommenden Jahres. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Inhaber des Premium-Pass erhalten zwei Wochen vor allen anderen Zugriff auf die neuen Inhalte. Enthalten sind neue Maps, Waffen und die französische Armee als weitere Fraktion. Die nun ebenfalls veröffentlichten Konzeptentwürfe vermitteln erste Eindrücke aus "The Shall Not Pass". Es handelt sich natürlich nicht um Screenshots, wie man unschwer erkennen kann.

Thematisch behandelt der erste Battlefield-1-DLC "They Shall Not Pass" die Schlacht um die in Frankreich gelegenen Städte Verdun und Soissons. Beiden Schlachtfeldern sind sehr wahrscheinlich jeweils zwei Multiplayer-Karten gewidmet. Die Verdun-Maps wurden von den Waldgebieten rund um Samogneux und der heldenhafte Garnison in Fort Faux inspiriert. Auf den Soissons-Maps geht es auf den Brücken über den Fluss Aisne und in der Region um Fismes zur Sache. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.