Für 2017 sind eine Reihe von Battlefield 1-DLCs geplant. Die erste (kostenpflichtige) Erweiterung hört auf den Namen "They Shall Not Pass" und steht voraussichtlich ab März 2017 zum Download bereit. Eine der größten Neuerungen sind die Franzosen, die erstmals nun als spielbare Fraktion in den Online-Shooter treten. Electronic Arts verspricht im Übrigen brandneue Mehrspieler-Karten, Waffen, Fahrzeuge und Operationen und Spielmodi. Vor dem Jahreswechsel hat der Publisher über den offiziellen Battlefield-Twitter-Kanal ein Teaser-Artwork veröffentlicht. Zum Titel "Soyez prêts" (frei übersetzt. "Macht euch bereit") sind auf der Konzeptgrafik französische Truppen im Kampf in einer Bunkeranlage abgebildet. Die Wände zieren mehrere französische Flaggen.

Wer sich den Zugang zu allen DLCs für Battlefield 1 sichern möchte, benötigt den Premium Pass. Der gewährt Spielern außerdem weiitere Annehmlichkeiten wie einen einen bevorzugten Serverzugang, die Möglichkeit, alle Zusatzinhalte zwei Wochen früher spielen zu können sowie zusätzliche Battlepacks. Die Franzosen werden nicht der einzige Neuzugang in Battlefield 1 bleiben. Ein späteres Erweiterungspaket soll auch das Russische Reich integrieren. Für Battlefield 1-Fans gab es jüngst erfreuliche Nachrichten. EA und DICE haben vor Weihnachten die eine kostenlose Mehrspieler-Karte bereitgestellt. Die Map ist noch bis zum 20. Dezember 2016 Vorbestellern und Inhabern eines Premium Pass vorbehalten, wird anschließend an alle Spieler herausgegeben. In Giant's Shadow kämpfen die Armeen an einem Zeppelin-Wrack.