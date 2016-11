Battlefield 1: Spieler entdeckt Trick und wird zum Blitzschwimmer

Immer wieder entdecken Fans in Spielen erstaunliche Tricks, um sich das virtuelle Leben einfacher zu machen. Jetzt hat ein Battlefield 1-Spieler herausgefunden, wie man zum Blitzschwimmer wird. Allerdings darf bezweifelt werden, dass das von den Entwicklern tatsächlich so gedacht ist - oder doch? So funktioniert es: Die Schwimmgeschwindigkeit erhöht sich enorm, nutzt man den Sprintangriff mit dem Bajonett. Normalerweise stürmt der Soldat dann im Eiltempo auf seinen Gegner - im Wasser wird er kurzerhand zum Rekordschwimmer! Ihr glaubt uns nicht? Schaut euch die GIF-Datei am Ende dieser Zeilen an und überzeugt euch selbst!

Wir haben bislang noch nicht ausprobieren können, ob es wirklich funktioniert oder der jüngste Patch diese Mechanik aus dem Spiel entfernt hat. Habt ihr das Ganze schon mal ausprobiert? Hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen im dafür vorgesehenen Feld. Sollte es wirklich funktionieren, kann man sich durchaus einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschaffen. Vor allem, wenn man ohne geeignete Deckung unter Beschuss gerät und einen kleinen Fluss oder Bach überqueren muss.

Übrigens: Laut Kommentare auf Reddit sieht es besonders lustig aus, wenn man einen feindlichen Blitzschwimmer bei seiner Aktion beobachtet. Probiert's aus! Weitere interessante Meldungen zum Blockbuster von Electronic Arts lest ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Battlefield 1. Dort findet ihr auch den test zum jüngsten DICE-Shooter und hilfreiche Tipps, Tricks und Komplettlösungen zu zahlreichen Funden in der Kampagne und im Multiplayer-Spiel.