Battlefield 1: Alle Bugs und Fehler in der Übersicht mit dem BFTracker

In der vergangenen Woche wurde der lang erwartete Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel veröffentlicht. Zum Start kämpft das Spiel allerdings noch mit einigen Fehlern und Bugs, die derzeit von Entwickler DICE in Angriff genommen werden. Nun wurde eine Seite im Internet mit dem Namen "bftracker.com" veröffentlicht, die eine sortierte Übersicht aller bekannter Probleme in Battlefield 1 anzeigt.

Hier lässt sich erkennen, ob das Entwicklerteam bereits an einer Behebung des Fehlers arbeitet oder ob das Problem erst vor wenigen Momenten gemeldet wurde. Wenn es bereits eine Lösung für den entsprechenden Fehlercode gibt, kann der Nutzer mit einem einfachen Klick eine ausführliche Erklärung zur Behebung des Problems finden. Mit einer Registrierung auf der Webseite können die Statusveränderungen einzelner Bugs sogar beobachtet werden.

Zuletzt hat Entwickler DICE am vergangenen Dienstag einen neuen Patch mit der Versions-Nummer 1.02 für alle Plattformen veröffentlicht. Weitere Meldungen und Videos zu Battlefield 1 findet Ihr auf unserer großen Themenseite.