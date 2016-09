Battlefield 1: Alle zum Launch enthaltenen Multiplayer-Modi im Überblick

Electronic Arts und Dice haben nicht nur die neun beziehungsweise zehn (Launch-) Maps von Battlefield 1 detailliert offen gelegt, sondern auch die verschiedenen Spielmodi. "Eroberung" ("Conquest") und "Rush" ("Rush") sind bereits aus Alpha und Beta bekannt sowie aus älteren Teilen der Battlefield-Reihe.

Die Modi aus Battlefield 1 im Überblick:

"Vorherrschaft" ("Domination"): Kleinere, konzentriertere Variante des "Eroberung"-Modus. Auf dem Programm stehen rasante Infanteriegefechte auf engem Raum, um die Erreichung strategischer Einsatzziele. "Operationen" ("Operations"): Die Spieler werden auf eine "epische" Reise über verschiedene Maps geschickt. Im Vordergrund stehen Teamplay und Fronteinsätze an echten Schauplätzen des 1. Weltkriegs. "Kriegstauben" ("War Pigeons"): Als sogenannter "Taubenträger" versuchen beide Seiten, auf dem Luftweg eine Nachricht an den Gefechtsstand zu übermitteln, um so Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen anzufordern. Zunächst gilt es den Taubenkäfig zu finden. Dann muss das Tier an einem möglichst sicheren Ort ins Freie entlassen werden. "Team Deathmatch" ("Team Deathmatch"): Dieser Modus sollte jedem Kenner von Multiplayer-Shootern bekannt sein. Es geht schlicht darum, möglichst viele Feinde auszuschalten und gleichzeitig die eigenen Verluste in Grenzen zu halten. Den Schlüssel zum Sieg können die Eliteklasse-Waffen darstellen, die von Zeit zu Zeit auf der Karte auftauchen. "Eroberung" ("Conquest"): Maximal 64 Spieler kämpfen um die Kontrolle wichtiger Einsatzziele. "Rush" (Rush"): Die angreifende Fraktion muss auf der Karte verteilte Telegrafenmasten zerstören. Die Verteidiger müssen das verhindern. Solange die Verbindung steht, können Artillerieschläge angefordert werden.



Die sechs hier aufgezählten Modi werden zum Release von Battlefield 1 am 21. Oktober (PC, PS4, Xbox One) spielbar sein. Der in einigen Sonderausgaben, nicht aber in der über 200 Euro teuren Collector's Edition, enthaltene, oder separat für 50 Euro erhältliche Premium-Pass wird später noch weitere Spielmodi ergänzen. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen zum Shooter-Spektakel findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.