Battlefield 1: Alle 10 Multiplayer-Maps im Überblick

Knapp einen Monat vor Release haben Electronic Arts und Dice nun detailliert die Inhalte von Battlefield 1 offen gelegt. Zum Launch werden demnach neun verschiedene Multiplayer-Maps spielbar sein. Zwei davon kennen wird schon, nämlich "Die Narbe von St. Quentin" ("The St. Quentin Scar") aus der Alpha und "Wüste Sinai" ("Sinai Desert") aus der Beta. Im Dezember wird Numero 10, "Giant's Shadow", ergänzt. Für diese ebenfalls bereits vorgestellte, kostenlose Bonus-Map existiert bislang noch kein deutscher Name.

Die Maps aus Battlefield 1 im Überblick:

"Krieg im Ballsaal" ("Ballroom Blitz"): Schauplatz ist ein mächtiges französisches Schloss zu Zeiten der letzten Offensive an der Maas. Die Amerikanischen Truppen versuchen, den letzten verbliebenen Eisenbahnknoten am Rande der Karte einzunehmen. "Wald der Argonnen" ("Argonne Forest"): Schauplatz ist natürlich die gleichnamige, dicht bewaldete Region im Nordosten Frankreichs. In einem Labyrinth aus Bunkern und Schützengräben liefern sich hier Infanteristen unerbittliche Nahkampfgefechte. Selbst vor dem Einsatz von Gas wird nicht zurückgeschreckt. "Festung von Faw" ("Fao Fortress"): Schauplatz ist die zum Irak gehörende Halbinsel Al-Faw. Der Spieler nimmt dort an einer der ersten Landungsoperationen des 1. Weltkriegs Teil. Die britischen Truppen versuchen, die Ölfelder des Mittleren Ostens unter ihre Kontrolle zu bringen. Um ans Ziel zu gelangen, müssen sie aber zunächst die osmanische Festung von Faw überwinden. "Suez" ("Suez"): Schauplatz ist die Region um den Suez-Kanal, den wichtigsten Versorgungsweg im 1. Weltkrieg. Die Osmanen sind durch die Sinai-Wüste bis zum Kanal durchgestoßen, was bis dato als unmöglich galt. Mit Feldgeschützen und Mörsern versuchen sie die deshalb vergleichsweise schwachen Abwehrstellungen der Briten auszuschalten. "Amiens" ("Amiens"): Schauplatz ist die Stadt an der Somme, nördlich von Paris gelegen. Deutsche und britische Truppen kämpfen um die Vorherrschaft und liefern sich erbitterte Gefechte in einstürzenden Gassen, einem Gerichtsgebäude, an Brücken und Eisenbahnanlagen. Die Kathedrale von Amiens wird überraschenderweise nicht erwähnt. "Monte Grappa" ("Monte Grappa"): Schauplatz sind die Venezianischen Alpen mit ihren über 2.500 Meter hohen Gipfeln, auch bekannt als Friauler Dolomiten. Die Armeen Österreich-Ungarns und Italiens rangeln um die Vorherrschaft in der Bergregion mit ihren zahlreichen, schwer einzunehmenden Festungen. "Am Rande des Reichs" ("Empire's Edge"): Schauplatz ist das zerklüftete und befestigte Ufer der Adria. Ein einst malerisches Dorf fällt dem Krieg zum Opfer, als Schlachtschiffe die Überreste von Italiens Großem Krieg in Stücke schießen. "Die Narbe von St. Quentin" ("The St. Quentin Scar"): Bekannt aus der Alpha-Testphase. "Wüste Sinai" ("Sinai Desert"): Bekannt aus der Beta-Testphase. "Giant's Shadow": Bonus-Map, ab Dezember gratis zum Download.



Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Der in einigen Sonderausgaben, nicht aber in der über 200 Euro teuren Collector's Edition, enthaltene, oder separat für 50 Euro erhältliche Premium-Pass gewährt Zugriff auf 16 weitere Maps, jeweils vier pro geplantem DLC. Den Anfang macht im März 2017 "They Shall Not Pass". Dann greifen auch die Streitkräfte Frankreichs als spielbare Fraktion in die Schlacht ein. In einem späteren Erweiterungspack wird auch noch das Russische Reich als weitere Fraktion ergänzt. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.