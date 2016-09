Ende August / Anfang September veranstalteten Electronic Arts und Dice einen offenen Beta-Test für Battlefield 1. Der Zuspruch war enorm. Über 13 Millionen Spieler lieferten tummelten sich insgesamt auf den Multiplayer-Servern. In einem neuen Blogbeitrag informiert der zuständige Lead World Designer Daniel Berlin nun über die während der Beta-Phase gewonnenen Erkenntnisse, und welche Änderungen diese in der finalen Release-Fassung von Battlefield 1 zeitigen werden.

Überarbeitet wird demnach unter anderem das Ticketsystem im "Eroberungs"-Modus. Künftig werden sowohl die Eroberung von Einsatzzielen als auch, und das ist neu, die Kills für die Gesamtpunkte eines Matches gewertet. Auch am "Rush"-Modus wird geschraubt. Was sich hier genau tut, kann oder will Berlin aber nicht verraten. Konkreter wird er beim Thema Balancing: Der leichte Panzer und auch die Pferde werden "generft", also abgeschwächt. Außerdem bekommt die Infanterie weitere Tools an die Hand, um Fahrzeuge zur Strecke zu bringen. Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Ein wenig Zeit für Änderungen verbleibt also durchaus noch.

Quelle: EA