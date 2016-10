Battlefield 1 ist EAs neuester Shooter der beliebten Battlefield-Reihe und verschlägt seine Spieler rund um den Globus in die unbarmherzigen Schlachten des Ersten Weltkriegs. Trotz seiner vielen guten Seiten, die wir in einem entsprechenden Video für euch festgehalten haben und einer Bewertung von 92 Prozent sowie des Prädikats "Offenbarung für den Spieler" durch unseren Redakteur Matti Sandqvist, finden sich auch bei Battlefield 1 nach und nach unschöne Aspekte.

Vier dieser Spielelemente haben wir nun auch in ein Video für euch gepackt und zeigen sie euch mitten im Game am Game selbst. Da wäre beispielsweise eine recht kurz ausgefallene Singleplayer-Kampagne, die nach guten sechs Stunden durchgespielt ist. In unseren Augen ähnelt diese einer Dreingabe, wenn auch einer sehr gut gemachten und toll inszenierten. Da wäre auch noch die Sache mit der KI, die manchmal recht planlos über den Kriegsschauplatz schwirrt, oder den Spieler wie in alten Tagen einfach ohne Rücksicht auf Verluste direkt und frontal angreift. Die anderen Negativpunkte könnt ihr euch im unterhaltsamen und informativen Video unterhalb des Artikels anschauen.

Wenn euch weitere Punkte am aktuellen DICE-Shooter auffallen, die euch nicht zusagen, so nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst es uns wissen! Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Battlefield 1 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Der Erste-Weltkriegs-Shooter ist weltweit am 21. Oktober 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erschienen.