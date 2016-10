Battlefield 1 (2016): 11 Minuten ungeschnittenes Kampagnen-Gameplay im Video

Falls ihr nach der Open Beta von Battlefield 1, welche die erolgreichste Beta der Firmengeschichte ist, und nach den bisher bekannten Kampagnen-Details zum Singleplayer immer noch nicht wisst, ob ihr euch in die Schlachten des Ersten Weltkriegs stürzen werdet, so hilft euch vielleicht das neue Gameplay-Video bei der Entscheidungsfindung. YouTuber "jackfrags" hat nämlich einen brandneuen Clip veröffentlicht, in dem elf Minuten ungeschnittenes Gameplay aus dem Singleplayer-Modus von Battlefield 1 präsentiert werden. Genauer gesagt wird die Mission "Storm of Steel" gezeigt, die als Einführung in das Spiel dient. Besagtes Video findet ihr nachfolgend, wahlweise in 1080p-Auflösung bei butterweichen 60 Bildern pro Sekunde.



Gerade vor wenigen Tagen haben EA und DICE konkrete Informationen zum Einzelspielermodus von Battlefield 1 offenbart. So soll die Story verstärkt mit Zwischensequenzen vorangetrieben werden, während das Gameplay nicht linear ausfallen, sondern zahlreiche taktische Möglichkeiten bieten soll. Während der Story werden Spieler in die Rollen von verschiedenen Protagonisten schlüpfen und den Ersten Weltkrieg aus verschiedenen Perspektiven erleben. Was ihr von dem gezeigten Material haltet und ob ihr euch Battlefield 1 besorgen werdet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels mitteilen! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Battlefield 1 findet ihr auf unserer Umfangreichen Themenseite. EAs nächster Battlefield-Ableger erscheint am 21.Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.