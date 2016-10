Battleborn: Trailer zum ersten Season-Pass-DLC

16.10.2016 um 15:15 Uhr Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer "Attikus und die Leibeigenen Rebellion" ("Attikus and the Thrall Rebellion") ansehen. Der erste Battleborn-DLC erscheint am heutigen Freitag (14. Oktober). "Attikus und die Leibeigenen Rebellion" ist im Season-Pass enthalten, kann aber auch separat erworben werden.

