Battleborn: ​Gearbox-Chef über die Konkurrenz zu Overwatch

Als der Entwickler Gearbox Software im Mai des vergangenen Jahres seinen Heldenshooter Battleborn veröffentlichte, hatte er das große Pech, sein Spiel in direkte Konkurrenz zu Blizzards hauseigenem Heldenspiel Overwatch zu bringen - ein Konkurrenzkampf, aus dem Overwatch klar als Sieger hervorging. Blizzards Overwatch entwickelte sich zum Riesenerfolg, und ließ Battleborn alsbald in der Versenkung zurück - trotz des enormen Misserfolgs soll es seinem Studio aber gut gehen, wie Gearbox-Boss Randy Pitchford gegenüber der Webseite Glixel geäußert hat. Wie genau Battleborn sich nun kommerziell geschlagen hat, wollte Pitchford zwar nicht angeben, hinsichtlich des Studiowohlbefindens versicherte er jedoch: "Wir sind okay. Ich flippe nicht aus, uns geht es gut."

Er sei absolut angsterfüllt gewesen als er hörte, dass Blizzard ein ähnliches Spiel machte, so Pitchford: "Ich erinnere mich noch - als Blizzard Overwatch ankündigte, hatten wir bereits unser Datum." Im Gespräch mit Publisher Take-Two habe er klar gemacht, dass Battleborn in direkter Konkurrenz zu Produkten Blizzards und Activisions keine Chance habe, weswegen man sich bei Gearbox umso mehr auf die Entwicklung und die Qualität von Battleborn konzentriert habe. Eine andere Option habe es ab diesem Punkt nicht gegeben.

Oberflächlich gesehen gäbe es eine Menge Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Spielen, trotzdem ärgere sich der Entwickler über den direkten Vergleich: "Das Einzige, was etwas schmerzt, ist die Tatsache, dass es unmöglich ist, einem Vergleich zu entgehen. Wer eine Menge Zeit mit beiden Spielen verbracht hat, wird feststellen, wie unterschiedlich sie eigentlich sind", so Pitchford. Trotzdem scheint der Gearbox-Chef eine Menge Hochachtung gegenüber Blizzard an den Tag zu legen.

"Die befinden sich auf einem Level, das wir alle anstreben", so Pitchford. "Was ihnen denke ich geholfen hat, ist die Tatsache, dass sie ein bisschen disziplinierter waren, als wir, dass sie einen engeren Fokus hatten. Sie haben im Grunde wirklich nur das Team-Fortress-2-Konzept verfeinert, weswegen sie qualitativ einfach durch die Decke gingen. Wir hingegen haben so viele Aspekte in Angriff genommen, mit Kampagnen und und kompetitivem Spiel, und haben in diesen Bereichen viel Neues eingebracht."

Das vollständige, sehr lesenswerte Interview mit Randy Pitchford findet ihr auf Glixel.

Quelle: Glixel via Gamespot