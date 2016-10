Battleborn: Erster Season-Pass-DLC und kostenloser Multiplayer-Modus heute

In den Abendstunden erscheint die erste von insgesamt fünf geplanten, sogenannten Story-Operationen für Battleborn. In "Attikus and the Thrall Rebellion" beziehungsweise "Attikus und die Leibeigenen Rebellion", wie der DLC hierzulande heißt, schließt ihr euch Attikus an, während er die Revolution innerhalb des Jennerit Reiches erneut durchlebt. Alleine oder mit bis zu zwei Freunden kämpft ihr euch an Attikus' Seite durch die Tempest Slums. "Attikus und die Leibeigenen Rebellion" ist im rund 20 Euro teuren Season-Pass enthalten, kann aber auch separat für 700 Platinum im Battleborn-Store gekauft werden.

Völlig gratis für alle Battleborn-Spieler ist der neue, kompetitive Multiplayer-Modus Face-Off, den Gearbox Software ebenfalls heute ergänzen wird. In diesem mehrstufigen Modus kämpft ihr euch euren Weg durch wahre Massen von Vareisi frei. Diese lassen Masken fallen, die sich gegen Punkte eintauschen lassen. Das erste Team, das 500 Punkte erreicht, entscheidet die Runde für sich. Ein weiterer Patch behebt zudem einige noch vorhandene Bugs, optimiert das Balancing, entfernt die Kollisionsabfrage mit verbündeten Spielern und nimmt Änderungen an einigen Story-Missionen vor. Weitere Infos und News findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Battleborn. Im Anschluss gibt's noch den Launch-Trailer zum "Attikus und die Leibeigenen Rebellion"-DLC.

Quelle: Gearbox Software