Batman: The Telltale Series Episode 5: "City of Light" wird ab dem 13. Dezember für PC, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, PS4 sowie für iOS- und Android-Geräte erscheinen und stellt das Staffelfinale des Adventures dar.

Je nachdem wie ihr eure Entscheidungen in Episode 4 des Spiels getroffen hat, beginnt Episode 5 für euch an einem anderen Ort. Die Children of Arkham holen zum letzten Schlag aus, um den Namen Wayne und alle die dieser Familie nahe stehen, zu vernichten. Bruce Wayne muss sich entscheiden, ob er seine Geheimidentität als Batman preis gibt oder zusieht, wie Gotham City im Chaos versinkt.

Außerdem steht die erste Episode des Adventures "Realm of Shadows" derzeit kostenlos über Steam zur Verfügung. Zusätzlich wurde ein Patch veröffentlicht, welcher Probleme behebt, die das Spiel seit Launch plagen. Die Performance wird verbessert und Spieler erhalten weitere Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen, um das Spiel ihrem PC anzupassen.

Freut ihr euch schon darauf zu sehen, wie die erste Staffel von Batman: The Telltale Series endet, dann müsst ihr euch nur noch bis zum 13. Dezember gedulden.