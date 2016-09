Bruce Wayne sucht noch immer nach der Antwort auf die Frage, warum sein Vater Thomas Wayne ermordet wurde. Er war offenbar in irgendwelche widrigen Umstände verstrickt. Doch warum? Bruche will in der Adventure-Reihe Batman: The Telltale Serie unbedingt die Wahrheit herausfinden.

Mit der jetzt veröffentlichten zweiten Episode "Children of Arkham" kommt er der Lösung des Rätsels ein Stück näher, denn er tritt einem Widersacher gegenüber, der einst ein guter Freund war. Bruce Wayne, alias Batman, muss mit der Unterwelt von Gotham City in Kontakt treten, um der Wahrheit über seinen Vater ein Stück näher zu kommen. Dabei stehen wieder schwierige Entscheidungen an, die schwerwiegende Auswirkungen auf ihm nahe stehende Personen haben werden. Und was hat es mit den Kindern von Arkham auf sich?

Batman: The Telltale Series ist auch als Boxed Version im Handel erhältlich und enthält für 34,99 Euro die Season Pass Disc. Auf dieser befindet sich die erste Episode der Serie sowie der Season Pass, mit dem man alle weiteren Episoden freischalten kann, sobald diese veröffentlicht werden.