Batman Telltale Series: ​Episode 1 zum Start von Episode 3 gratis

Episode 3: New World Order erzählt ab heute die Geschichte des Dunklen Ritters in der Adventure-Serie Batman - The Telltale Series weiter. Die Episode kann für PC im Telltale Online Store, auf Steam sowie für Xbox One im Xbox Game Store heruntergeladen werden. Wer das Spiel auf der Playstation 3 oder 4 oder auch auf Android-Geräten spielt, der muss sich noch bis zum 27. Oktober gedulden.

Um den Release von Episode 3 zu feiern, steht die erste ab sofort bis zum 7. November gratis über Steam und den Google Play Store (für Android) zur Verfügung. Damit könnt ihr mal in das Abenteuer reinschnuppern. Gefällt euch, was ihr seht, dann besteht die Möglichkeit, die anderen Episoden zu kaufen.

Telltale Games gibt außerdem bekannt, dass Episode 4: "Guardian of Gotham" im November erscheinen wird. Episode 5: "City of Lights" wird die Staffel im Dezember abschließen. In Episode 3 bekommt es Batman aber zunächst mit dem Pinguin zu tun. Außerdem kommen sich Selina Kyle und Bruce Wayne immer näher, während sich Harvey Dent, Gothams neuer Bürgermeister und Freund von Bruce, nach einem Angriff stark verändert.