Am 25. Oktober geht's weiter mit Batman - The Telltale Series. An diesem Tag erscheint Episode 3 mit dem Untertitel New World Order zumindest für PC, PS4 und Xbox One. Wann auch die übrigen Plattformen (PS3, Xbox 360, Apple iOS, Google Android) bedient werden, wird erst später bekannt gegeben. Insgesamt wird Batman - The Telltale Series aus fünf Episoden bestehen. Seit September ist auch eine Retail-Version erhältlich, die aber lediglich die Debüt-Episode auch tatsächlich auf Disc enthält.

In Batman - The Telltale Series treten, neben Protagonist Bruce Wayne beziehungsweise Batman selbst natürlich, zahlreiche weitere Lizenz-Charaktere auf. Darunter Harvey Dent (gespielt von Travis Willingham), Vicki Vale (Erin Yvette), Alfred Pennyworth (Enn Reitel), Lieutenant James Gordon (Murphy Guyver), Carmine Falcone (Richard McGonagle) und Selina Kyle (Laura Bailey). Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Batman - The Telltale Series.