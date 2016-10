Pünktlich zum Release hat Telltale Games nun den Launch-Trailer zur 3. Batman-Episode veröffentlicht. Ihr könnt euch den Clip wie gewohnt direkt unterhalb dieser Zeilen ansehen. In der Galerie findet ihr außerdem vier neue Screenshots. "New World Order", so der Untertitel der nächsten Adventure-Folge, wird ab 25. Oktober zunächst lediglich für PC, PS3, PS4 und Xbox One zum Download bereit stehen. Für die übrigen Plattformen (Xbox 360, Apple iOS, Google Android) gibt es noch keinen Termin.

In Telltales Batman-Adventure sind, neben Batman beziehungsweise Bruce Wayne natürlich, auch viele andere Charaktere aus dem Fledermaus-Universum zu sehen: Harvey Dent, Vicki Vale, Alfred Pennyworth, Lieutenant James Gordon, Carmine Falcone und Selina Kyle. In Episode 3 - "New World Order" sind Batman und Co. noch mit den Folgen des brutalen Pinguin-Anschlags beschäftigt. Zudem treiben die jüngst auf den Plan getretenen Children of Arkham weiter ihr Unwesen in Gotham City. Weitere News und Infos gibt's auf der Themenseite zu Batman - The Telltale Series.