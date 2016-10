Batman: Return to Arkham ​- Launch-Trailer zur Neuauflage mit Grafikvergleich

18.10.2016 um 17:15 Uhr Batman: Return to Arkham bringt ab dem 20. Oktober die Batman-Spiele von Rocksteady auf die PS4 und Xbox One. Der Launch-Trailer zeigt anhand einiger Szenen den Grafikvergleich zwischen Original und Neuauflage. Batman: Return to Arkham enthält die von Rocksteady entwickelten Spiele der Arkham-Reihe, also Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City. Für den PC ist die Neuauflage bisher nicht angekündigt.

Mehr zu Batman: Return to Arkham findet ihr auf unserer Themenseite.