Am heutigen Donnerstag erscheint Batman: Return to Arkham für PS4 und Xbox One. In einem Video-Grafikvergleich gehen wir der Frage nach, was sich optisch getan hat. Gegenübergestellt haben wird die beiden PC-Originalspiele und die Xbox-One-Fassung. Direkt ins Auge fallen die verbesserten Beleuchtungs- und Spiegeleffekte. Auch die ein oder andere Textur mach einen höher aufgelösten Eindruck. Allzu gravierend sind die Unterschiede aber allem Anschein nach aber nicht.

Batman: Return to Arkham enthält Remasters von Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City. Der dritte, allerdings bereits für PS4 und Xbox One erhältliche, Teil Batman: Arkham Knight fehlt ebenso wie der von WB Games Montréal entwickelte Ableger Batman: Arkham Origins. Ursprünglich war der Release der Mini-Compilation bereits für Sommer geplant. Das mit den Umsetzungen beauftragte Studio Virtuos benötigte aber noch zusätzliche Zeit, woraufhin es zur Verschiebung auf den 20. Oktober kam. Batman: Return to Arkham gibt's als Download und im Einzelhandel für knapp 40 Euro. Eine Ugprade-Möglichkeit für PC-User besteht nicht.