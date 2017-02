Nachdem der aktuelle Batman-Darsteller Ben Affleck erst kürzlich Zweifel an seinem ursprünglich geplanten Solo-Film geäußert hatte, ist er inzwischen als Regisseur abgetreten. Doch wie geht es nun weiter mit dem beliebten Fledermausrächer? Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat einen umfangreichen Artikel zum aktuellen Stand der Dinge veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das ohnehin bereits mehrfach umgeschriebene Drehbuch zum Film erneut einer Generalüberholung unterzogen werden soll. Daneben sucht Warner Bros. offenbar bereits nach einem neuen Kandidaten für den Regiestuhl - Matt Reeves, der für den im August dieses Jahres kommenden Planet der Affen: Survival verantwortlich zeichnet, wird derzeit offenbar als Spitzenreiter für den Posten gehandelt.

Aber wann ist bei all den Problemen und Umorientierungsmaßnahmen überhaupt mit dem Film zu rechnen? Das ist natürlich unklar. Bekannt ist nur, dass das grobe Veröffentlichungsfenster 2018 auf das Jahr 2019 verschoben wurde - Batman-Fans müssen sich also noch eine ganze Weile gedulden, bis sie ihren liebsten Strumpfhosenträger wieder in Aktion erleben dürfen. Ob der weiterhin von Ben Affleck dargestellt wird, steht damit ebenfalls erst einmal in den Sternen - ebenso, ob der bereits besetzte Joe Manganiello als Batmans Gegenspieler Deathstroke auftreten und Jared Leto erneut in die wahnsinnige Haut des Jokers schlüpfen wird. Für Informationen dahingehend haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zu Batman im Blick.

Quelle: Forbes via Gamesradar