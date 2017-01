Batman: Solo-Film mit und von Ben Affleck offenbar nicht sicher

Im vergangenen Jahr durfte Ben Affleck im Rahmen von Batman v Superman - Dawn of Justice zum ersten Mal in das Kostüm des ikonischen Fledermausrächers schlüpfen - doch ob er es auch ein zweites Mal macht, scheint derzeit alles andere als sicher. Schon vor Monaten wurde zwar angekündigt, Affleck werde einen Solo-Batman-Film inszenieren und auch selbst wieder die Hauptrolle übernehmen, doch in einem Interview mit dem Guardian ließ der Schauspieler und Regisseur durchblicken, dass die Zukunft des Films aktuell offenbar eher ungewiss ist. "Es ist keine sichere Sache und es gibt noch kein Skript", so Affleck. "Wenn es nicht auf eine Art zusammenkommt, die ich für großartig halte, werde ich es auch nicht machen."

Die persönliche Zurückhaltung Afflecks hinsichtlich des Solo-Batman-Projekts könnte mit der kritischen Rezeption von Batman v Superman - Dawn of Justice zusammenhängen: Der Blockbuster von Regisseur Zack Snyder hatte im Jahr 2016 zwar Erfolg an den Kinokassen zu verbuchen, wurde von den Kritikern aber überwiegend eher negativ aufgenommen - eine Tatsache, die auch Affleck in Interviews immer wieder zu spüren bekommen hatte. Ob der im vergangenen Jahr von Deathstroke-Darsteller Joe Manganiello angekündigte Drehbeginn des Batman-Films im Frühling 2017 noch aktuell ist, ist damit unklar. Für Informationen dahingehend haltet ihr auch in Zukunft unsere Batman-Themenseite im Auge.

Quellen: Rotten Tomatoes, The Guardian via Polygon