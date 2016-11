Batman: Kein Bruce Wayne? Arkham-Fortsetzung könnte neuen Hauptcharakter bekommen

Sehr vieles deutet momentan darauf hin, dass Warner Bros. ein neues Actionspiel in der Batman-Reihe entwickelt. Und das, obwohl Rocksteady Games keinen weiteren Teil mehr entwickeln wollen, sondern sich etwas Neuem widmen möchten.

Wie man aber schon anhand von Batman: Arkham Origins gesehen hat, hält das den Publisher nicht auf, sich trotzdem an weiteren Spielen zu versuchen. Vor Kurzem tauchten Videos im Internet auf, die zeigten, wie Warner Bros Montreal an einem neuen Spiel arbeiten, das sehr stark nach einem weiteren Spiel in der Batman-Reihe aussah. In einem Clip wurde auch Batman gezeigt, der mit einem DualShock-4-Controller gesteuert wurde. Dieser Clip machte nicht den Eindruck, als stamme er aus einem der bisherigen Batman-Arkham-Spiele.

Nun mehren sich Gerüchte, dass es sich um eine Fortsetzung handeln könnte, die allerdings etwas weiter in der Zukunft angesiedelt ist. Bruce Wayne ist deutlich älter als in den bisherigen Spielen. Er hat einen Vollbart und geht mit einem Stock. Seine Tage als Dunkler Ritter Batman sind vorüber. Doch die Fledermaus wird in Gotham City wieder gebraucht, weswegen sich Bruce Wayne daran macht, seinen Sohn Damian auszubilden, welcher der neue Batman werden soll. Im Spiel sollen jede Menge neuer Bösewichte vorkommen, darunter eine weibliche Version von Black Mask, Flamingo, White Rabbit aber auch alte Bekannte wie Poison Ivy.

Allerdings sind dies bisher alles nur Gerüchte. Da die Batman-Arkham-Spiele aber sehr erfolgreich waren, würde es sicher niemanden wundern, wenn Warner Bros. bald eine Fortsetzung ankündigen würden.

Quelle: Dark Horizons