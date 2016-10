Batman: Arkham Origins - Online-Unterstützung wird eingestellt

Das unabhängig von den Rocksteady Studios entwickelte und im Jahr 2013 veröffentlichte Batman: Arkham Origins hatte seinen beiden Vorgängerspielen Arkham Asylum und Arkham City eines voraus: einen Mehrspielermodus, welcher das traditionelle Gameplay der Reihe mit Third-Person-Shooter-Mechaniken kombinierte. Diesen Mehrwert soll das Spiel nun verlieren: Wie aus der Steam-Beschreibung des Spiels hervorgeht und auch von Warner Bros. Interactive Entertainment in den offiziellen Foren angekündigt wurde, soll die Online-Unterstützung von Arkham Origins zum 4. Dezember 2016 eingestellt werden - damit bleibt Betroffenen also nur noch knapp ein Monat zum Genießen der Mehrspielerkomponente. Der Einzelspielermodus wird nach wie vor problemlos spielbar sein, wie ein Community-Manager von Warner schreibt, und hinzufügt: "Wir danken allen, die uns in den vergangenen drei Jahren in den Kampf gefolgt sind."

Der von Splash Damage separat entwickelte Multiplayer-Modus funktionierte in Form eines 3v3v2-Spiels, in dem zwei Spieler die Rolle von Batman und Robin annahmen und sich mit von anderen Spielern kontrollierten Schlägern aus Jokers oder Banes Truppe anlegten. Die Superschurken waren dabei auch für geringe Zeit spielbar. Wer nun Interesse gewonnen hat und den Mehrspieler-Modus bis zu seiner Abschaltung im Dezember noch einmal ausprobieren möchte, kann dies momentan besonders günstig tun: Über Halloween bietet Steam das Spiel um 75 Prozent reduziert für 4,99 Euro an.

Quelle: WB Games via Dualshockers