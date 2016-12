Batman: Arkham Knight: ​Suicide Squad muss neuem Batman-Spiel weichen

Seit längerem geistern Gerüchte durch das Internet, das Warner Bros. an einem Spiel zu Suicide Squad arbeitet. Doch Insidern zufolge wurde dieses Spiel eingestellt. Denn das Studio verfolgt angeblich andere Pläne und diese drehen sich um einen etwas anderen Batman.

Suicide Squad soll den Insidern zufolge eine sehr holprige Entwicklung hinter sich haben. Die Geschäftsführung zeigte sich angeblich nicht allzu begeistert vom Produkt und zog nun nach rund zwei Jahren Entwicklungszeit den Stecker. Das Spiel hätte sich ähnlich wie der Film Suicide Squad um die Bösewichte aus dem DC-Universum gedreht und wäre ein kooperatives Actionspiel geworden. Sollte nicht irgendwann in der Zukunft ein neuer Film in dieser Reihe erscheinen, dann sei das Spiel tot, meinten die Insider.

Doch das heißt nicht, dass nicht ein neues DC-Superhelden-Spiel in Entwicklung ist. Angeblich handelt es sich dabei um eine Fortsetzung zu Batman: Arkham Knight, die aber einige Jahre in der Zukunft spielt. Ein alternder und gebrechlicher Bruce Wayne übergibt darin das Batman-Kostüm an seinen Sohn Damian. Allerdings handelt es sich auch hierbei bisher nur um Gerüchte, da ein solches Spiel bis jetzt noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Quelle: Kotaku