Bastion ​für Xbox One zum Download - kostenlos für Besitzer der 360-Version

Bastion steht auf Xbox One zum Download bereit. Seit dem 12. Dezember lässt sich das ursprünglich im Juli 2011 erschienene Action-Rollenspiel von Entwicklerschmiede Supergiant Games in einer technisch verbesserten Version für die aktuelle Microsoft-Konsole herunterladen. Als kleines Dankeschön seitens der Entwickler erhalten Spieler, die bereits die Xbox-360-Version gekauft haben, die Xbox-One-Version kostenlos. Supergiant Games schreibt: "Wir schätzen eure Unterstützung für unser erstes Spiel sehr und hoffen, ihr genießt das Spiel ein weiteres Mal." Die Aktion ist allerdings zeitlich begrenzt: Das Gratis-Upgrade für die Besitzer der Xbox-360-Version von Bastion gilt nur bis zum 1. Januar 2017. Danach lässt sich das Action-Rollenspiel zum regulären Preis von 14,99 Euro kaufen.

Um das Gratisangebot in Anspruch nehmen zu können, meldet ihr euch auf der Xbox One zunächst mit dem Xbox-Live-Konto an, mit dem ihr die Xbox-360-Version von Bastion gekauft habt. Sucht im Store anschließend nach Bastion; die Xbox-One-Version müsste als kostenloser Download angezeigt werden. Alternativ fügt ihr Bastion über die Xbox-Webseite zu eurer Downloadwarteschlange hinzu. Bastion läuft auf Xbox One in einer 1080p-Auflösung, enthält zusätzliche Achievements sowie den Stranger's Dream-DLC.

Dass sich der Download lohnt, lest ihr in unserem PS4-Test zu Bastion. Redakteur Peter Bathge kommt zum Fazit: "Ich bin ganz froh, dass Bastion keine deutsche Sprachausgabe besitzt: Der wunderbar bärbeißige Erzähler hätte in der Übersetzung viel von seinem Charme verloren. Sein unaufdringlicher Kommentar begleitet ein Spiel, das wie ein prachtvolles Gemälde die Sinne berauscht und einen tief eintauchen lässt in diese ferne Welt mit all ihren Gefahren und Wundern. Die eigentliche Geschichte erfüllt zwar trotz philosophischer Ansätze nicht ganz die Erwartungen, welche die großartige Atmosphäre weckt. Doch allein wegen der unvergleichlichen Stimmung ist Bastion sein Geld wert." Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Bastion.