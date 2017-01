Bandai Namco: Gründer im Alter von 91 Jahren gestorben

Am 22. Januar verstarb Masaya Nakamura, der Gründer des Spielestudios Namco. Das Unternehmen ging aus der 1955 gegründeten Firma Nakamura Manufacturing hervor, welche Fahrgeschäfte für Vergnügungsparks entwickelte, darunter mechanische Rodeo-Pferde.

1972 wurde der Name der Firma in Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, kurz Namco geändert. Zwei Jahre später kaufte das Unternehmen die japanische Division von Atari und stieg damit in das Geschäft der münzbasierenden Videospielautomaten ein. 1980 wurde Namcos bekanntester Videospielautomat veröffentlicht - Pac Man. Es folgten viele weitere Spiele, darunter Galaga, Galaxian und Dig Dug. Im Jahr 2005 fusionierte Namco mit dem Unternehmen Bandai zu Bandai Namco. Kerngeschäft sind nun Konsolenspiele.

Masaya Nakamura wurde bereits im Kreise seiner engsten Verwandten beigesetzt. Eine Gedenkfeier soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

