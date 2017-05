BÄM! Der COMPUTEC Games Award 2017: Jetzt für eure Lieblingsspiele abstimmen

Zeit für BÄM! Der COMPUTEC Games Award. Unser Publikumspreis wird auch in diesem Jahr wieder verliehen - und natürlich seid auch diesmal wieder ihr gefragt. Denn hier bestimmt ihr, die Spiele-Community, welche Entwickler für ihre Arbeit im vergangenen Jahr ausgezeichnet werden. Ab dem 4. Mai startet die erste Abstimmungsrunde in sechs Kategorien. Die Leser der Computec-Print- und -Online-Publikationen geben auf www.bamaward.de ihre Stimmen für Spiele und Hardware-Produkte ab, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind. Diese Abstimmungsrunde läuft bis zum 13. Juni.

Eine zweite Abstimmungsrunde startet am 22. Juni im Anschluss an die große Spielemesse E3. Dann kommen die Wahlen in den "Most Wanted"-Kategorien für kommende Spiele hinzu. Die Awards werden dann am 22. August in Köln im Rahmen der Gamescom überreicht. Mitmachen lohnt sich gleich doppelt: Ihr habt nicht nur die Chance, mit eurer Stimme euren Lieblingsspielen zum Preis zu verhelfen - die Stimmabgabe berechtigt euch auch zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Also: Abstimmen auf der Webseite zu BÄM! Der COMPUTEC Games Award oder direkt in dieser Meldung im Anschluss an unsere Liste der Nominierten.

BÄM! Der COMPUTEC Games Award 2017 - die Nominierungen

Adrenalin

("Dein Herz schlägt schneller und der Blutdruck steigt - diese Games sind purer Nervenkitzel.")

Hitman (PC, PS4, Xbox One), Square Enix

Doom (PC, PS4, Xbox One), Bethesda

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC, PS4, Xbox One), Bethesda

Deus Ex: Mankind Divided (PC, PS4, Xbox One), Square Enix

Steep (PC, PS4, Xbox One), Ubisoft

Gears of War 4 (PC, Xbox One), Microsoft

Resident Evil 7 (PC, PS4, Xbox One), Capcom

Uncharted 4: A Thief's End (PS4), Sony

Forza Horizon 3 (PC, Xbox One), Microsoft

Dead Rising 4 (PC, Xbox One), Capcom

Intelligenz

("Strategen, Taktiker, Gedächtnisakrobaten oder auch Rätselknacker sind hier gefragt.")

Dawn of War 3 (PC), Sega

Halo Wars 2 (PC, Xbox One), Microsoft

Civilization 6 (PC), 2K Games

Inside (PC, PS4, Xbox One), Playdead

The Last Guardian (PS4), Sony

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PC), Daedalic

Thimbleweed Park (PC, Xbox One), Terrible Toybox

Total War: Warhammer (PC), Sega

Master of Orion (PC), Wargaming

Silence (PC), Daedalic

Teamgeist

("Ob gemeinsam oder allein gegen alle: die besten Multiplayer-Spiele")

Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Nintendo

Battlefield 1 (PC, PS4, Xbox One), Electronic Arts

Call of Duty: Infinite Warfare (PC, PS4, Xbox One), Activision

For Honor (PC, PS4, Xbox One), Ubisoft

Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords (PS4, Xbox One), Activision

FIFA 17 (PC, PS4, Xbox One), Electronic Arts

PES 2017 (PC, PS4, Xbox One), Konami

Overwatch (PC, PS4, Xbox One), Blizzard

Titanfall 2 (PC, PS4, Xbox One), Electronic Arts

NBA 2K17 (PC, PS4, Xbox One), 2K Games

Weltenbummler

("Die weltbesten Rollen- und Abenteuerspiele, die die meisten Gamer in ihr virtuelles Universum locken.")

Final Fantasy 15 (PS4, Xbox One), Square Enix

Persona 5 (PS4), Atlus

Nier: Automata (PC, PS4), Square Enix

Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One), Electronic Arts

No Man's Sky (PC, PS4), Sony

Watch Dogs 2 (PC, PS4, Xbox One), Ubisoft

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch), Nintendo

Horizon: Zero Dawn (PS4), Sony

Ghost Recon: Wildlands (PC, PS4, Xbox One), Ubisoft

World of Warcraft: Legion (PC), Blizzard

Mobile-Game

("Diese Spiele faszinieren wochen-, monate-, jahrelang und einfach überall!")

Fire Emblem: Heroes (iOS, Android), Nintendo

Pókemon: Sonne/Mond (3DS), Nintendo

Galaxy on Fire 3: Manticore (iOS, Android), Deep Silver

Yokai-Watch 2 (3DS), Nintendo

Super Mario Run (iOS, Android), Nintendo

Plants vs. Zombies: Heroes (iOS, Android), Electronic Arts

Pokémon Go (iOS, Android), Nintendo

Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS), Nintendo

Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs (3DS), Nintendo

Mario Sports Superstars (3DS), Nintendo

Hardware / Zubehör

("Das ultimative Zocker-Equipment, welches das Spielen zum Erlebnis macht.")

Playstation 4 Pro, Sony

Ryzen 7 1800X, AMD

Nintendo Switch, Nintendo

Playstation VR, Sony

Xbox One S, Microsoft

Ryzen 5 1600X, AMD

Nintendo Entertainment System Classic Mini, Nintendo

Geforce GTX 1080 Ti, Nvidia

Core i7-7700k, Intel

Radeon RX 580, AMD

