Aven Colony: ​Neues Gameplay aus dem Anno-2205-Konkurrenten

Von Publisher Team 17 gibt's heute einen neuen Gameplay-Trailer zu Aven Colony. Der knapp zwei Minuten lange Clip enthält einige bislang unbekannte Spielszenen aus dem futuristischen Aufbaustrategiespiel. Das Gezeigte erinnert in gleicher mehrerlei Hinsicht an Anno 2205 aus dem Hause Ubisoft. Im Gegensatz zum Konkurrenten erscheint Aven Colony allerdings nicht nur für den PC, sondern auch PS4 und Xbox One. Der Release ist für das zweite Quartal 2017 geplant. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Bei der Indie-Plattform Itch.io war vorübergehend schon eine Vorabfassung von Aven Colony erhältlich. Wie uns diese gefallen hat, könnt ihr in unserem Special aus dem vergangenen Herbst nachlesen. Zwischenzeitlich wurde die Beta allerdings wieder einkassiert, da sich Entwickler Mothership Entertainment einzig und alleine auf die Fertigstellung von Aven Colony konzentrieren wollte. Es handelte sich also um kein klassisches Early-Access-Modell, wie man es beispielsweise von Steam her kennt. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Aven Colony.