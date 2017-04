Avatar 2: Dreharbeiten starten laut Sigourney Weaver im Herbst

Erst vor wenigen Wochen ereilte uns die Meldung, dass das Sequel Avatar 2 und seine drei Folgefilme erneut verschoben wurden - diesmal ins Ungewisse. Dank der Schauspielerin Sigourney Weaver gibt es nun aber einen Grund zur Hoffnung, dass die Produktion des ersten Sequels zumindest in absehbarer Zeit starten könnte. Gegenüber dem Hollywood Reporter hat sie nämlich verlauten lassen, dass die Dreharbeiten im Herbst des aktuellen Jahres beginnen sollen. "Wir legen los!", so die Schauspielerin gegenüber dem Branchenblatt. "Wir beginnen mit dem Training, und mit dem - hmm, ich darf wahrscheinlich nichts verraten. Wir werden tatsächlich im Herbst mit den Dreharbeiten angefangen haben."

Zwar wurden die Nachfolger zum erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten bereits mehrmals verschoben - der erste Teil kam immerhin 2009 ins Kino - doch laut dem Regisseur James Cameron sollen die Drehbücher für Avatar 2, 3, 4 und 5 bereits fertiggestellt sein. Und auch über diese hatte Weaver kürzlich nur Positives zu berichten: "Die Drehbücher sind so toll, ich bin überhaupt nicht besorgt [die Fans zu enttäuschen]. Bin ich besorgt, wie wir die Bücher zum Leben bringen? Ja, weil sie so ambitioniert sind. Sie sind es absolut wert. [...] Wir versuchen, das so schnell wie möglich fertig zu kriegen", so Weaver. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten und mehr rund um Avatar 2 und voraussichtlich kommende Nachfolger haltet ihr wie gewohnt unsere Themenseite im Blick.

Quelle: The Hollywood Reporter via Gamespot