Avalanche: Warner Bros. bringt das Entwicklerstudio hinter Disney Infinity zurück

Avalanche wurde im vergangenen Jahr nach dem Misserfolg des Spielzeug-Computerspiels Disney Infinity von Disney geschlossen. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger, weswegen Avalanche Software nun wieder aufgetaucht ist.

Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment hat das Entwicklerstudio reanimiert und auch gleich mit einem Auftrag versorgt, der gar nicht so weit von dem weg ist, was die Entwickler zuvor gemacht haben. Und zwar ist derzeit ein Spiel zum kommenden Pixar-Kinofilm Cars 3 in Arbeit.

Das Studio wird wieder von CEO John Blackburn geleitet und die meisten der ehemaligen Mitarbeiter sind wieder an Bord. Insgesamt soll das Studio derzeit rund 100 Mann stark sein. Avalanches Octane Engine, welche in Disney Infinity zum EInsatz kam, wird auch bei Cars 3 verwendet, da Warner Bros. die Engine gekauft hat. Selbst Disney zeigt sich begeistert, wieder mit Avalanche zusammenarbeiten zu können und freut sich, dass sich das Spiel zur beliebten Marke Cars in so guten Händen befindet. Avalanche hätte ein tiefgreifendes Verständnis dafür, was Disney ausmacht und wie man Spiele zu den Marken umsetzen kann.

Obwohl es eine erneute Partnerschaft zwischen Avalanche und Disney aufgrund des Spiels zu Cars 3 gibt, soll dies nicht bedeuten, dass Disney Infinity weitere Updates erhalten wird.

Quelle: Kotaku