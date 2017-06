Retrokonsolen: Atari Flashback 8 Gold und Sega Genesis Flashback angekündigt

Retro-Gaming ist in. Daher erscheinen in diesem Herbst neue Retro-Konsolen in Form des Atari Flashback 8 Gold und Sega Genesis Flashback.

Dabei handelt es sich um Konsolen, die mit vorinstallierten Spielen ausgeliefert werden, die in HD an aktuellen TV-Geräten laufen. Die Konsole Atari Flashback 8 Gold wird in drei Versionen ausgeliefert. Die "reguläre" Flashback 8 Gold Variante bietet klassische 120 Spiele, darunter Pitfall!, Taito's Space Invaders, Kaboom!, River Raid, Centipede und Millipede. Das Gerät besitzt einen 720p-HDMI-Ausgang sowie eine Pause- und Rückspul-Möglichkeit für die Spiele. Die etwas "kleinere" Variante Atari Flashback 8 Classic Game Console bietet 105 Spiele. Die Handheld-Version Atari Flashback Portable Game Player ist mit 70 Spieleklassikern ausgestattet und bietet ein 2,8-Zoll-Display. Über eine SD-Karte könnt ihr weitere Spiele zufügen und die Konsole auch an den Fernseher anschließen.

Daneben wird die Retro-Konsole Sega Genesis Flashback ebenfalls in diesem Herbst in den Handel kommen und über 85 Klassiker verfügen, darunter Sonic-Spiele, Phantasy Star und Shining Force. Wie das Atari Flashback 8 Gold bietet auch das Sega Genesis Flashback einen 720p-HDMI-Ausgang und eine Pause- und Rückspul- sowie eine Speicher-Möglichkeit für die Spiele. Die Classic Game Console Variante wird mit 81 Spielen und die Handheld-Version Ultimate Portable Game Player mit 85 16-bit Sega Genesis und Mega Drive Klassikern sowie einem SD-Karten-Slot, mit dem ihr eigene Spiele spielen könnt, ausgeliefert. Auch dieses Handheld lässt sich an ein TV-Gerät anschließen.

Über einen Preis und ein exaktes Releasedatum wurde bisher noch nichts verraten.

