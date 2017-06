Ataribox: Teaser-Video zu ... einer neuen Atari-Konsole?

Mit einem mysteriösen Video teasert Atari ein neues Produkt an: Die Ataribox. Doch was hat es damit auf sich?

In einer E-Mail schriebt das Unternehmen: "Wir stehen kurz davor, etwas Neues anzukündigen und wir bei Atari freuen uns schon sehr darauf. Ein neues Produkt, das eine Evolution unserer Vergangenheit und der Kern zu unserer Zukunft ist!"

Das sind sehr kryptische Worte und auch das Video gibt keinen Aufschluss darauf, worum es sich bei der Ataribox handeln könnte. Das Produkt befindet sich angeblich seit Jahren in der Entwicklung. Alles deutet auf eine neue Konsole hin. Doch wenn es so ist, in welchem Bereich möchte Atari mitmischen? Der Core-Bereich ist schon von der Playstation 4 und der Xbox One abgedeckt. Hier noch Fuß zu fassen, würde sehr schwer werden. Im Casualbereich würde es Atari mit Nintendo aufnehmen müssen.

Derzeit spekulieren Spieler darüber, ob es sich nicht vielleicht um eine Retro-Konsole handeln könnte. So etwas wie das NES Classic nur mit Atari-Klassikern. Vermutlich werden wir während der E3 mehr über die Ataribox erfahren.

Quelle: Atari