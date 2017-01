Am 01. Februar 2017 wird Atari mit dem "Gameband" ein neues Spiele-Produkt offiziell der Öffentlichkeit vorstellen. Eine im Vorfeld versendete E-Mail des Publishers erklärt, dass man mit der neuen Hardware berühmte "Atari-Klassiker in völlig neuer Art und Weise spielen" kann. Genauere Details wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Bei Gameband handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein sogenanntes Wearable - ob es jedoch eine Smartwatch oder ein technisches Armband ist, bleibt unklar. Auf der offiziellen Webseite können sich Interessierte Spieler derzeit für einen Newsletter anmelden.

Zuletzt veröffentlichte Atari in Zusammenarbeit mit dem spanischen Unternehmen Now Computing ein Armband mit dem Namen "Gameband + Minecraft". Dabei handelt es sich um ein Wearable, auf dem Minecraft installiert ist. Mithilfe eines USB-Anschlusses kann das Armband an einen Computer angeschlossen werden und Minecraft wird über das Gameband gestartet. Eine Installation ist nicht notwendig. Der Spielfortschritt wird anschließend direkt auf dem Armband gespeichert. Statt Minecraft, könnten sich auf dem neuen Gameband dann bekannte Titel wie Pac-Man, Pong, Centipede und weitere Atari-Klassiker befinden.

Quelle: 4Players