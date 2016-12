Astroneer: Erfolgreicher Early-Access-Launch auf PC und Xbox One

Astroneer ist seit dem vergangenen Wochenende via Steam Early Access (PC) und Xbox Game Preview (Xbox One, Windows 10) erhältlich. Der Launch verlief äußerst vielversprechend. Über 85 Prozent der bislang etwa 2.300 Rezensionen bei Steam fallen positiv aus. Im Xbox Store liegt der Userscore bei sehr guten 4,4 von 5 Punkten. Das zumindest ähnlich gelagerte No Man's Sky kommt auf deutlich schlechtere Bewertungen. Mit ein Grund hierfür könnte auch die Preisgestaltung sein: Für Astroneer werden nur 20 Euro fällig. Hello Games ruft für sein umstrittenes Werk das Dreifache auf.

Wann Astroneer final erscheinen wird, lässt sich nur sehr grob abschätzen. Laut Entwickler System Era Softworks soll die Early-Access-Phase mindestens ein und maximal zwei Jahre dauern. Demnach wäre spätestens Ende 2018 mit dem Release zu rechnen. Im aktuellen Stadium bietet Astroneer die Features Entdeckung Erkundung, Forschung, Handel, Aufbau und Expansion. Insbesondere Crafting nimmt einen großen Raum ein. Einen großen Pluspunkt gegenüber No Man's Sky stellt das Vorhandensein eines Koop-Modus für bis zu vier Spieler dar. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Astroneer. Den Early-Access-Launch-Trailer gibt's direkt im Anschluss.