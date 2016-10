Assetto Corsa: Porsche Pack Volume 1 ab sofort für PC erhältlich

In einer Pressemitteilung hat das Entwicklerteam von Kunos Simulazioni und Publisher 505 Games bekannt gegeben, dass die Erweiterung "Porsche Pack Volume 1" ab sofort für die PC-Version der Rennsimulation Assetto Corsa zur Verfügung steht. Alle Besitzer der Konsolen-Fassung müssen noch bis November auf die Veröffentlichung des DLC warten. Aufgrund einer Partnerschaft mit dem deutschen Autohersteller können wieder nach über zwölf Jahren Fahrzeuge der Marke Porsche in Assetto Corsa für verschiedene Rennen verwendet werden. Insgesamt sieben legendäre Modelle von Porsche - darunter Straßenfahrzeuge, Hypercars sowie moderne und historische GT- und Rennmodelle - erwarten den Spieler in der nun erhältlichen Erweiterung.

In naher Zukunft wird das Entwicklerteam mit "Porsche Pack Volume 2" und "Porsche Pack Volume 3" noch zwei weitere DLC-Pakete für Assetto Corsa veröffentlichen. Mit dem erhältlichen Assetto Corsa Season Pass können alle drei Pakete am Erscheinungstag ohne weitere Kosten heruntergeladen werden. Das "Porsche Pack Volume 1" kann ab sofort für einen Preis von 6,99 Euro erworben werden.

Liste der Fahrzeuge im Porsche Pack Volume 1:

Porsche 911 Carrera S

Porsche 918 Spyder

Porsche 917/30 Spyder

Porsche 911 Carrera RSR 3.0

Porsche Cayman GT4 Clubsport

Porsche 718 Cayman S

Porsche 935/78 Moby Dick