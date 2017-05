"Ich bin kein guter Lügner, deswegen kann ich das nicht mehr tun." Mit diesen Worten erklärt Patrice Desilets, ehemaliger Creative Dirctor der Assassin's-Creed-Reihe, warum er Ubisoft verlassen hat.

Ein großes Problem für ihn war, dass er während der Interviews politisch lügen musste. Da er aber irgendwo in der Mitte der Organisation angesiedelt war, erhielt er Anweisungen anderer Personen und musste deren Entscheidungen berücksichtigen. Er musste die Entscheidungen anderer ausbaden und sich vor die Kamera stellen. Da er aber kein guter Lügner sei, konnte er das einfach nicht mehr tun. Außerdem hätte er im Prinzip gearbeitet, sodass andere Personen viel Geld verdienen konnten, die sich gar nicht um ihn geschert haben. Seine Freundin hätte ihm gezeigt, wie unglücklich er bei Ubisoft sei und letzten Endes zog er dann seine Konsequenzen und verließ das Unternehmen.

Er gründete das kleine Entwicklerstudio Panache mit derzeit 24 Angestellten. Gemeinsam wollen sie das Spiel 1666: Amsterdam entwickeln, dessen Rechte sich Ubisoft 2012 nach der Pleite von THQ gemeinsam mit einigen anderen Spielen sicherte. Laut Patrice Desilets hätte 1666 ein neues Assassin's Creed werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Nun hat er sich die Rechte gesichert und will das Spiel mit seinem kleinen Studio umsetzen. Zunächst jedoch steht der Release des Adventures Ancestors: The Humankind Odyssey an, welches rund 10 Millionen Jahre in der Vergangenheit angesiedelt ist.

Quelle: Gamespot