Assassins Creed: ​Erster Roman einer Jugendbuchserie ist erschienen

Wer von Assassin's Creed nicht genug bekommen kann und sich schon auf den am 27. Dezember in den Kinos anlaufenden Film zur Action-Adventure-Reihe freut, der kann die Wartezeit nun mit einem Roman überbrücken.

"Last Descendants: Aufstand in New York" stellt dabei den Auftakt einer ganzen Jugendbuchserie dar. Der Roman, geschrieben von Matthew J. Kirby, spielt im New York des Jahres 1863. Der fünfzehnjährige Owen wird in die Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs verwickelt, als in der Stadt Chaos wegen der Einführung der Wehrpflicht ausbricht und bekannt wird, dass sich wohlhabende Bürger von dieser freikaufen können. Owen will seinem Vater helfen und kommt unversehens in den Besitz eines Animus. Mit diesem Gerät reist er durch die Erinnerungen seiner Ahnen in die Vergangenheit. Dabei gerät er in einen Konflikt zwischen dem Geheimbund der Assassinen und dem mächtigen Templer-Orden, die sich beide auf der Jagd nach den berüchtigten Edensplittern befinden.

Der Roman ist im FISCHER Kinder- und Jugendbuch Verlag für 12,99 Euro als gedrucktes Buch und 9,99 Euro als E-Book erhältlich. Band zwei mit dem Titel "Last Descendants: Das Grab des Khan" erscheint am 27. April 2017.