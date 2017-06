Assassin's Creed Origins: Action-RPG gespielt - Die Mumie kehrt zurück

Gut Ding will Weile haben. Assassin's Creed Origins ist nun schon dreieinhalb Jahre in Entwicklung. Ob sich die Wartezeit inklusive serienuntypischer Pause 2016 gelohnt hat, davon konnte sich die PC Games-Redaktion auf der E3 2017 überzeugen. Hier stand nämlich eine Alpha-Version von Assassin's Creed Origins zum Spielen bereit, auf der Xbox One X (vormals Scorpio) durften wir Ubisofts neuestes Meuchelmörder-Abenteuer eine volle Stunde lang aufs Genaueste analysieren.

Von unserem Hands-on-Termin haben wir jede Menge Preview-Eindrücke zu Assassin's Creed Origins mitgebracht; die selbst aufgenommenen Gameplay-Videos veröffentlichen wir in Kürze an selber Stelle!

Assassin's Creed 7 Hands-on-Vorschau: Altes Ägypten, zum Leben erweckt

Die Ubisoft-Leaks hatten mal wieder Recht; der siebte Teil der Reihe heißt tatsächlich Origins, er spielt wirklich in Ägypten rund um die Zeitenwende von Christi Geburt und ja, der Spieler klettert auf Pyramiden und steuert kleine Boote den Nil hinauf. Der dunkelhäutige Protagonist hört auf den Namen Bayek, er ist der letzte Angehörige eines Oasenstammes namens Mejay, Elite-Krieger aus dem Herzen der Wüste. Assassin's Creed Origins erzählt, der Name verrät es schon, die Entstehungsgeschichte des Assassinen-Ordens. 48 Jahre vor Christus (das sind 1.000 Jahre vor den Kreuzzügen aus dem ersten Assassin's Creed!) befindet sich das ägyptische Reich kurz vor dem Kollaps: Die uralte Linie der Pharaonen hört auf, zu existieren, das Römische Reich erlangt immer mehr Einfluss in Nordafrika und selbst die ägyptischen Götter müssen einer neuen Weltordnung weichen. Hier haben auch bekannte Figuren wie Cleopatra ihren Auftritt auf der Bühne der Geschichte.

Held Bayek reitet unter anderem auf dem Kamel - von dort oben lässt sich auch der Bogen einsetzen. Quelle: Ubisoft Diese turbulente Phase der Historie will Ubisoft als Leinwand für interessante Missionen und einen packenden, persönlichen Plot nutzen - ob es bei vollmundigen Versprechungen bleibt oder die Serie nach Jahren der Story-Trostlosigkeit tatsächlich mal wieder mit einer mitreißenden Singleplayer-Kampagne und einem Helden mit dem Charme von Ezio Auditore glänzen kann, diese Frage wird Assassin's Creed Origins erst beim Release am 27. Oktober 2017 und im anschließenden Test von PC Games beantworten können. Sicher ist bisher nur: Die unterschiedlichen Kulte der ägyptischen Glaubenskultur stehen im Zentrum der Erzählung; ein Bösewicht trägt Anubis-Maske und scheint sich an dunklen Ritualen zu versuchen. Aber auch Einzelschicksale wie das einer Bayek bekannten Familie und deren kleiner Tochter sollen Aufmerksamkeit erfahren. Auf der E3 fehlte übrigens noch jede Spur von einer möglichen Gegenwarts-Geschichte um den Konflikt zwischen Templern und Assassinen; Bayek und seine Welt des Altertums standen im Fokus.

Und was ist das für eine prächtige, dicht besiedelte, wunderschöne Welt! Die E3-Demo führt uns ans Nildelta, wir können ans Ufer treten, reinspringen und rüber zur Stadt schwimmen. Die komplette Spielwelt von Assassin's Creed Origins lässt sich ohne Ladezeiten bereisen, nur beim Spielstart und während Schnellreisen auf der riesigen Karte kommt es zu Unterbrechungen. NPCs drängeln sich in den Straßen, über Tiere wie die berüchtigten Nilkrokodile oder Löwen stolpert man gefühlt alle paar Meter. Kleine Boote und riesige Tiremen ziehen ihre Kreise auf dem Fluss, Flamingos setzen zur Landung auf dem Wasser an, Nilpferde prusten, Bergziegen meckern, Hyänen suchen nach Aas, im Sumpf tropft das Wasser von den Schilfpflanzen, in der Wüste zieht ein Sandsturm auf - überall wimmelt es nur so vor Leben.

Assassin's Creed Origins wird das aller Voraussicht nach größte Spiel von Entwickler Ubisoft, selbst wenn man die riesigen leeren Meeresflächen von Teil 4 mit dem Untertitel Black Flag einberechnet oder zum Vergleich das gigantische Bolivien aus Ghost Recon Wildlands hernimmt. Aber dem ersten Eindruck zufolge gelingt es den Machern dennoch sehr gut, diese große Weite mit interessanten Örtlichkeiten, Aufgaben und Missionen anzureichern. Bisher nicht zu sehen waren etwa die eigentlich typischen Türme, die bislang man zum Aufdecken der Karte erklimmen musste. Dafür gibt es wie in Far Cry 5 feindliche Lager, die ihr nach Belieben ausräuchert.

Und schließlich haben die Entwickler auch noch einen sehr ambitionierten Plan: In Assassin's Creed Origins sollen alle NPCs - ja sogar alle Tiere - einen geregelten Tagesablauf besitzen. Sie gehen zum Markt, in die Taverne, lassen Wasser, legen sich schlafen, gehen jagen und so weiter und so fort. Assassin's Creed Origins hat einen glaubwürdigen Tag-Nacht-Wechsel; wer meditiert, kann die Tageszeit verändern, das kennt man so unter anderem aus Fallout 4.

In einigen Nebenmissionen, die euch mit der Ermordung eines bestimmten virtuellen Ägypters betrauen, soll dieses System auf die Spitze getrieben werden. Dann müsst ihr die Zielperson eventuell gar über mehrere Regionen hinweg verfolgen und ausfindig machen - und je nachdem, welche anderen NPCs oder gefährliche Tieren den Weg der Figur gekreuzt haben, kann es sein, dass ihr nur noch auf die sterblichen Überreste der Person stoßt. Ob dieser Simulationsaspekt wirklich so reibungslos funktioniert wie von Ubisoft behauptet? Aktuell sind wir noch skeptisch, denn zu sehen war davon auf der E3 nur wenig.

Sehr gut gefällt uns dagegen bereits jetzt der neue Rollenspiel-Ansatz von Origins, eine Premiere für die Serie.

Assassin's Creed 2017 Preview: Neues Genre, gut abgeguckt

Ganz so schön wie auf den bearbeiteten Screenshots sieht Assassin's Creed Origins auf der Xbox One X aktuell noch nicht aus. Quelle: Ubisoft Es sind Dutzende kleine Details, die uns beim Origins-Reveal in Los Angeles an The Witcher 3 und Horizon: Zero Dawn denken lassen. Da wäre etwa die Tatsache, dass sich euer Reittier (Pferd oder Kamel, je nach Wunsch) auf Knopfdruck automatisch an den Pfaden und Straßen zwischen Memphis und Alexandria, zwischen den Pyramiden und der Sphynx orientiert. Oder die Sache mit dem Kompass: Am oberen Bildschirmrand tauchen Symbole und Distanzangaben auf, wenn ihr die Ansicht um euren Charakter dreht; Fragezeichen für noch nicht erforschte Örtlichkeiten, andere Icons für bestimmte Quests und wiederkehrende Aktivitäten, denen ihr in der Spielwelt nachgehen dürft. Und dann sind da noch die zwei ganz großen RPG-Pfeiler, die Assassin's Creed mit Origins endgültig ins Spielprinzip übernimmt: XP-System und Inventar.

Bayek sammelt Erfahrung, er steigt im Level auf und verbessert seine Werte wie Gesundheit, die erstmals mit absoluten Zahlenwerten angegeben werden. Ein umfangreicher Talentbaum gewährt Zugriff auf Skills in drei Schattierungen: Jäger, Krieger, Seher. Mit Talentpunkten erlernte Fähigkeiten erlauben euch neue Special Moves wie die automatische Aktivierung der Zeitlupe, wenn Bayek von einer Klippe springt und dabei den Bogen zückt (hat da jemand Horizon: Zero Dawn gesagt?). Aber es gibt auch auch Verbesserungen im Kampf mit Hakenschwert und Schild, Speer oder den versteckten Handgelenk-Klingen des Assassinen-Ordens. Oder ihr macht ab sofort mehr Schaden durch Kopfschüsse, sammelt mehr Erfahrung mit versteckten Meuchelmorden, nutzt als Seher effektivere Werkzeuge wie Schlafpfeile oder beträufelt Leichen mit einer Fleisch fressenden Säure, die nahe Feinde behindert.

Auffällige inszenierte Level-ups lassen keinen Zweifel zu: Assassins Creed Origins will sich als Action-Rollenspiel verstanden wissen. Das wird auch bei einem Blick ins (aktuell noch nicht finale) Inventar deutlich, wo das Interface Plätze für jeweils zwei Nah- und Fernwaffen bietet, zwischen denen ihr per Knopfdruck wechselt. Sogar der beidhändige Kampf mit zwei Schwertern ist möglich - cool! Im Inventar legt ihr auch Rüstungsgegenstände an, bestimmt das (per Pfiff herbeigerufene) Standard-Reittier eures Helden oder zieht Bayek ein neues Outfit an - die Assassinen-typische Kapuze wird dabei auf Wunsch abgelegt. Klingt gewöhnlich? Wir haben ja auch noch nicht die wohl größte Neuerung verraten: Assassin's Creed Origins enthält ein regelrechtes Loot-System, vergleichbar mit Tom Clancy's The Division.

Waffen und andere Gegenstände gibt es in unterschiedlichen Seltenheitsgraden, etwa legendär. Sie besitzen absolute Schadenswerte; der Speer macht 156 Schaden, der Bogen 132, die Rüstung gibt 65 extra Lebenspunkte. Dazu gibt's auch noch "magische" Talentboni bei besonders mächtigen Items oder Spezialattacken wie etwa ein Fünffach-Schuss mit dem Pfeil und Bogen. Neue Ausrüstung findet ihr bei besiegten (Standard-)Gegnern oder in Kisten, sie kommen mit Level-Beschränkungen daher und können im Spielverlauf obsolet werden, wenn ihr auf bessere Items gestoßen seid.

Das alles fühlt sich haargenau an wie in CD Projekts The Witcher 3 oder gar Diablo 3. Es ist nichts Geringeres als eine Revolution für die Assassin's Creed-Serie, aber eine logische. So gab es etwa in den Vorgängern genau wie in der Far Cry-Serie schon länger Crafting-Mechaniken. Auch im neuen Teil Origins zieht ihr Tieren das Fell ab, sammelt insgesamt acht Ressourcen (darunter Leder oder Edelsteine) und fertigt daraus neue Upgrades, etwa um die Tragekapazität für eure bis zu fünf Pfeilarten zu erhöhen. Aber diesmal könnt ihr auch nicht mehr benötigte Ausrüstungsgegenstände in ihre Einzelteile zerlegen. Nur gänzlich neue Waffen lassen sich aus den so gewonnenen Rohstoffen nicht basteln.

Eins von drei: Quests, Dialoge und Entscheidungen

In der Wüste droht der Hitzetod. Schatten suchen! Quelle: Ubisoft Selbst abseits reiner Zahlenwerte und Upgrade-Mechaniken ist Assassin's Creeds Drang zum Rollenspiel-Genre hin unübersehbar. Stichwort: Quests. Für Origins hat Ubisofts Autoren-Team Überstunden gemacht, es soll viel mehr Aufträge mit eigenen Zwischensequenzen, Figuren und in sich abgeschlossenen oder in die Haupthandlung übergehenden Geschichten geben. Die Entwickler wollen dabei auch Emotionen transportieren, in der E3-Demo gelang das allerdings noch nicht sonderlich gut.

Neuerdings verstaut der Held auch Quest-Gegenstände im Inventar, dazu gibt's Artefakte, die ihr bei Händlern verkauft. Viele davon sollt ihr in Gräbern unter Pyramiden finden; Assassin's Creed Origins wird euch unter Tage schicken, wo ihr möglicherweise ein Revival der mit Fallen und kniffligen Klettereinlagen gespickten Rätselgräber aus Assassin's Creed 2 und Brotherhood erlebt.

In einer Hinsicht schreckt Assassin's Creed Origins übrigens dann doch davor zurück, sich dem Genre-Wechsel in Richtung Rollenspiel mit ganzer Seele zu verschreiben: Multiple-Choice-Dialoge sucht ihr im Meuchelmörder-Spiel vergeblich. Auch Entscheidungen spielen wohl wenn überhaupt nur eine nebensächliche Rolle; wer auf weitreichende Konsequenzen der eigenen Taten wie in The Witcher 3 aus ist, wird wohl enttäuscht vom neuen Assassin's Creed-Release. Einzig in den Arenakämpfen, einer der neuen Beschäftigungen im alten Ägypten, dürft ihr am Ende eines Kampfes wählen: Zeigt ihr Mitglied mit dem am Boden liegenden Gladitator - oder öffnet ihr ihm unter dem Johlen der Zuschauer brutal die Kehle? Nicht nur der Held, auch die Gegner in Assassin's Creed Origins blocken leichte Angriffe mit Schilden. Quelle: Ubisoft

Assassin's Creed Origins: Das neue Kampfsystem

In der Arena kämpt ihr abseits der Hauptgeschichte von Assassin's Creed Origins gegen Wellen von Feinden, zwischendurch taucht auch ein Bossgegner auf. Der wird dann - typisch Action-RPG - genau wie draußen in der Open-World mit einem Symbol als besondere Gefahr markiert; die Chance, höherwertige Ausrüstung bei seinem Leichnam zu finden, ist besonders hoch. Doch bis es soweit ist, wartet erst mal ein harter Kampf auf euch. Dass sich der auch für Assassin's Creed-Veteranen anders anfühlt, als man es von der Serie gewohnt ist, liegt an der neuen Art, wie euch Assassin's Creed Origins seine Gefechte steuern lässt.

Am Xbox-Gamepad aktiviert ihr mit der linken Schultertaste LB die Zielaufschaltung, wie in Dark Souls wechselt ihr per rechtem Analogstick den anvisierten Gegner. Leichte Angriffe von diesem Widersacher werden automatisch geblockt; die KI-Feinde können mit schweren Hieben eure Deckung durchbrechen. Das gleiche Schlagrepertoire steht auch eurem Avatar zur Verfügung, dazu dienen rechte Schultertaste (RB) und rechter Trigger (RT). Zudem weicht ihr mit der blauen X-Taste unbegrenzt oft aus (eine Ausdauerleiste wie im deutschen RPG Elex gibt es nicht), LT bringt den Bogen in Stellung.

Tiere sollen einem geregelten Tagesablauf nachgehen, ihre künstliche Intelligenz handelt nach Vorgaben wie "Du bist müde, geh schlafen" oder "Lass uns Wildschweine jagen gehen!". Quelle: Ubisoft Wer etwa mit seiner Axt oder einem langstieligen Sichelschwert geschickt Angriffe zu Kombos aneinander reiht, macht mit seinen Feinden kurzen Prozess, allerdings sind die auch nicht untätig. Da Bayeks Gesundheit anfangs zudem nicht regeneriert (dafür braucht es erst ein Skill-Upgrade), waren die Gefechte in der E3-Demo von Assassin's Creed Origins angenehm knifflig, anfangs sogar ein bisschen frustrierend. Schön taktisch: Wer die Entfernung zum Gegner falsch einschätzt, dessen Angriffe gehen ins Leere; in den Vorgängern half das Spiel hier gerne mal automatisch nach, indem es den Helden näher an den Feind rückte. Eine Hilfe stellt in Origins derweil die "Overpower"-Fähigkeit ein: Am unteren Bildschirmrand füllt sich mit jedem erfolgreich gelandeten Schlag eine Adrenalinleiste; ist sie voll, drückt ihr die Tasten für leichte und schwere Schläge gleichzeitig und erledigt einen Gegner sofort. Mit den richtigen Upgrades lässt sich diese mächtige Fähigkeit noch weiter ausbauen.

Aber Vorsicht: Wer glaubt, er könnte einfach so durch Ägypten spazieren und reihenweise Gegner umhauen, der täuscht sich, denn genau wie Held Bayek besitzen auch die Widersacher feste XP-Stufen, die nach Regionen und Spielfortschritt sortiert sind. Dementsprechend müsst ihr euch zu Beginn der Kampagne von Gebieten mit hochstufigen Feinden fernhalten, wollt ihr nicht ratz-fatz Hyänenfutter werden. Freilich gibt es auch Wege, eigentlich übermächtigen Widersacher trotz schwacher Ausrüstung und wenigen Talentpunkten die Hölle heiß zu machen. Genau wie in Far Cry 4 stehen etwa immer wieder Käfige mit gefährlichen Tieren herum. Einfach die Tür kaputt hauen und schon stürzt sich ein Löwe auf arglose römische oder ägyptische Soldaten. Ebenfalls aus Ubisofts großer Shooter-Serie entliehen: die destruktive Wirkung von Feuer. Einfach die Pfeilspitze auf der gespannten Bogensehne in die offenen Flammen halten und schon habt ihr einen Brandpfeil - denn nun etwa in ein paar herumstehende Tonkrüge voller Öl geschossen und prompt breitet sich im Feindeslager ein verheerender Flammenteppich aus.

In Assassin's Creed Origins erkundet ihr Grabkammern - wohl inklusive knackiger Rätsel und fieser Fallen. Quelle: Ubisoft Wer seriengerecht lieber unauffällig vorgehen will, der drückt den rechten Analogstick nach unten und aktiviert so den Schleichmodus. Geduckt stehlt ihr euch an den Sichtfeldern von Wachen vorbei, geht in Deckung und führt Attentate aus verdeckter Position durch. Die Leichen wirf sich Bayek über die Schulter und versteckt sie im hohen Gras. Ihr seht schon: Assassin's Creed Origins lässt sich auch als Schleichspiel erleben. Dabei hilft ein tierischer Begleiter des Hauptcharakters: Der Falke übernimmt die Aufklärung und erinnert an die Eule aus Far Cry Primal (minus Feuerbomben) sowie die Drohne aus Ghost Recon Wildlands. Denn der Falke kann nahezu regungslos in der Luft stehen, während wir die Ansicht an Gegner heranzoomen und sie für Bayek markieren oder versteckte Missionsziele ausfindig machen. Das ist nicht allzu realistisch, passt aber zur Assassin's Creed-typischen Adlersicht - die gibt's in Origins nur noch als Puls, der in unmittelbarer Nähe befindliche Gegenstände und Gegner aufdeckt und mit dem Drücken des linken Analogsticks initiiert wird.

So finden wir während der Preview-Demo etwa einen Informanten auf einer der großen Schiffe auf dem Nil. Selber steuern dürfen wir diese mächtigen Segler nicht. Wohl aber kapern, denn einige von ihnen dienen als mobile Gegner-Lagerstätte inklusive Schatztruhe. Zur schnelleren Fortbewegung auf dem feuchten Nass stehen euch zwei Klassen von Mini-Seglern zur Verfügung. Von befreundeten Fischern dürft ihr euch eine solche Schaluppe ausleihen; das klappt genau so wie beim deutlich rabiateren Autoklau in Grand Theft Auto 5. Anschließend zischt ihr mit hohem Tempo über den Nil oder durch die Küstenbereiche des Mittelmeeres. Abstecher ins kühle Nass sind gewollt: In Assassin's Creed Origins könnt ihr tauchen und am Boden von Fluss oder Meer den ein oder anderen interessanten Fund machen. Black Flag lässt grüßen - in Assassin's Creed Origins sollen wohl auch die großen Schiffskämpfe aus dem Vorgänger in der ein oder anderen Form auftauchen.

In Assassin's Creed Origins kann der Held wieder tauchen. Unterwasser warten manchmal grausige, manchmal lohnenswerte Funde. Quelle: Ubisoft Während ihr im Wasser mit Krokodilen oder um Luft ringt, birgt die Wüste ganz eigene Gefahren und Herausforderungen. Dort erleidet Bayek nämlich einen Hitzschlag, wenn ihr euch mit ihm zu lang in der Sonne aufhaltet. Also sucht ihr nach Schatten oder macht bei Oasen halt - oder ihr nutzt das Meditieren-Feature, um die Spielzeit zu beeinflussen und in der Nacht über den Sand zu reisen. Zur Durchquerung der Wüste eignet sich auch ein Vehikel, das perfekt ins neue Ägypten-Szenario passt: Streit- bzw. Rennwagen. Auch dafür müsst ihr erst einmal den richtigen Skill freischalten, danach könnt ihr Gegner von den Wagen kicken, die Zügel selbst in die Hand nehmen und Pferd samt Gespann für die schnelle Überbrückung großer Distanzen oder den Angriff auf arglose Fußsoldaten zweckentfremden. Das sieht nach einem sehr coolen Feature aus, wir durften es beim Anspielen von Assassin's Creed Origins aber noch nicht ausprobieren!

Kletter-Gameplay und Xbox One X-Performance

Nicht viel verändert hat sich derweil bei einem der Eckpfeiler des Assassin's Creed-Gameplays: Auch in Origins klettert ihr wieder nahezu automatisch Häuserfassden hoch. Echte Herausforderungen für Parkour-Experten dürften wohl die in der Demo noch nicht besteigbaren Pyramiden darstellen; allzu viele andere hohe Gebäude waren in der bislang zu sehenden ägyptischen Architektur noch nicht auffindbar. Fast schon angenehm vertraut wirkt der Umstand, dass die Steuerung bei diesen Klettereinlagen auch in Assassin's Creed Origins wieder minimal hakelig ist, manchmal springt Bayek von einer Mauer weg, wenn er sich eigentlich wo hochziehen sollte, oder er hüpft über ein Hindernis, statt dahinter in Deckung zu gehen. Aber das wirkt angesichts der dramatischen Änderungen vieler anderer Spielelemente auf Kenner der Serie nahezu beruhigend: Ja, auch Origins ist definitiv noch ein Assassin's Creed!

Assassin's Creed Origins hat einen fließenden Tag-Nacht-Wechsel. Das Kampfsystem entleiht sich die Aufschalt-Mechanik aus Dark Souls. Quelle: Ubisoft Was uns dagegen enttäuscht hat (gemessen an der hohen Erwartungshaltung), ist die grafische Qualität der gespielten Version. Die Xbox One X konnte Assassin's Creed Origins zwar in 4K-Auflösung (genauer: 3840x2160 Pixel) rendern und dabei eine stets flüssige Framerate von 60 Bildern pro Sekunde aufrecht erhalten. Doch trotz dieser zweifellos beeindruckenden Leistung hat uns die reine optische Pracht nicht komplett umgehauen. Gerade angesichts der hohen Auflösung überraschten uns dann doch so einige unscharfe Kanten und verwaschene Texturen auf unangenehme Weise, zudem gab es vereinzelte Pop-Up-Effekte. Das ist angesichts der hohen Sichtweite und großten Detailtiefe aber zu verschmerzen, erst recht weil sich Assassin's Creed Origins noch im Alpha-Stadium befindet und Ubisoft bis zum Release noch an praktisch allen Spielaspekten schraubt, inklusive Technik. Dennoch: Von der aktuell stärksten Konsole Xbox One X hatten wir uns mehr erhofft!

Der Assassin's Creed Origins-Release ist für den 27. Oktober 2017 angesetzt, der Termin soll eine parallele Veröffentlichung für PC, PS4 und Xbox One umfassen. Ein Multiplayer-Modus könnte in naher Zukunft angekündigt werden.