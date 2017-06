Assassin's Creed Origins führt euch nach Ägypten - ob ihr dorthin auch Freunde mitnehmen dürft, etwa im Koop-Modus, darüber hüllt Publisher Ubisoft noch den Mantel des Schweigens. Die AC-Serie und ihr 2017-Ableger Origins hatte bereits in der Vergangenheit Multiplayer-Modi im Angebot, neben PvP gab es in Unity etwa einen Koop-Modus für vier Spieler.

Auf der E3 in Los Angeles sprachen wir mit den Entwicklern über die Online-Funktionalität von Assassin's Creed Origins. Demnach werde es für bestimmte Nebenaktivitäten wie den Kampf in der Arena Ranglisten geben; eure Ergebnisse könnt ihr mit Freunden oder anderen Spielern aus aller Welt vergleichen. Darüber hinaus gibt sich Ubisoft aber bedeckt: Für die Zeit vor dem Release von Assassin's Creed Origins am 27. Oktober 2017 kündigte unser Interview-Partner ein Multiplayer-Reveal an.

Weitere Infos zu Assassin's Creed Origins und einem möglichen Mehrspielermodus dürften in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Die einstige Action-Adventure-Serie macht mit dem 2017-Ableger einen heftigen Schlenker in Action-RPG-Gefilde à la The Witcher 3.