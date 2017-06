Assassin's Creed Origins spielt im alten Ägypten und lässt euch nicht nur Pyramiden erklettern, sondern auch auf kleinen Barken den Nil herunter gondeln. Auf der E3 wollte die Redaktion von PC Games von Publisher Ubisoft wissen: Gibt's in AC Origins auch wieder echte Hochseekämpfe à la Black Flag? Die Antwort: Ja, aber ...

Assassin's Creed: Origins - Hochseetaugliche Schiffe und große Schlachten auf dem Meer angekündigt (2) Quelle: Ubisoft Wenn Assassin's Creed Origins am 27. Oktober zum gleichzeitigen Release für PC, PS4 und Xbox One erscheint, dann sollen die Kämpfe auf den Planken großer Schiffe wie altertümlicher Tiremen ausgekoppelt von der Story-Kampagne werden. In einem Interview erklärte einer der Produzenten nebulös: "Es gibt Schiffskämpfe, aber sie werden separat von der Open-World sein."

Mehr Informationen wollte sich der Gesprächspartner partout nicht aus der Nase ziehen lassen. PC Games tippt aber auf eine ähnliche Verfahrensweise wie in Assassin's Creed 3: Auch bei Origins könnten die Seeschlachten separate Quests sein, deren Erfüllung optional ist. Info: Die Spielwelt des 2017-Ablegers der Assassin's Creed-Serie umfasst auch mehrere Küstenregionen Nordafrikas. Dort könnten hochseetaugliche Schiffe in speziellen Events gegeneinander antreten, etwa die der Römer und Ägypter. Auch eine Verbindung mit Origins' möglichem Koop- oder PvP-Modus scheint denkbar.