Das neue Ägypten-Action-RPG Assassin's Creed Origins wird wohl auch wieder einen Ingame-Shop enthalten. Erfahren hat das die Redaktion von PC Games auf der E3 2017 - über Umwege. Denn Interviews mit Ubisoft-Mitarbeitern sind für Journalisten kein Spaß. Die Entwickler und Produzenten wissen genau, was sie sagen dürfen - und was nicht. So heißt es dann auch auf unsere Frage nach Mikrotransaktionen in Assassin's Creed Origins: "Darüber sprechen wir im Augenblick nicht." Und: "Wir arbeiten bis kurz vor Release am Feintuning der Ingame-Wirtschaft."

Aber: In Assassin's Creed Origins gibt es seltene und teils sogar einzigartige Ressourcen wie Silizium, die für Upgrades der Ausrüstung benötigt werden - das erfuhren wir beim Anspielen von Assassin's Creed 7. Deren Aufmachung im Menü impliziert sehr stark, dass es sich um eine Art Premium-Währung handelt, die man gegen Echtgeld-Einsatz im Shop kaufen wird können. Ubisoft dementiert das nicht, weist aber darauf hin, dass sich solche Rohstoffe auch alle im Spiel finden lassen, ohne einen Euro dafür auszugeben. Bei der Suche hilft der Adler-Begleiter von Protagonist Bayek, der Rohstoffvorkommen aus großer Distanz erspähen kann.



Mittlerweile baut Ubisoft in all seine Spiele Ingame-Shops ein. Daher geht die Redaktion auch im Lichte des ausbleibenden Dementis der Assassin's Creed Origins-Entwickler davon aus, dass das neue Meuchelmörder-Spiel mit starken Action-Rollenspiel-Anleihen keine Ausnahme sein wird. Abseits der Mikrotransaktionen werden Spieler übrigens auch kräftig zur Kasse gebeten, wenn sie die limitierte Collector's Edition von Assassin's Creed Origins ihr Eigen nennen wollen. Preis: sportliche 800 Euro!

Bis zum Release am 27. Oktober 2017 findet ihr alle wichtigen Infos und News zu Assassin's Creed Origins auf der Themenseite.