Assassin's Creed Origins wird ein Action-RPG. Skill-System, Level-Aufstiege und Diablo-Loot bereichern den Open-World-Spielplatz Ägypten um gänzlich neue Features. Wie die in der Ingame-Grafik aussehen, zeigen neue Assassin's Creed Origins-Screenshots von der Xbox One X. Die knapp 30 exklusiven Bilder entstanden bei einem Anspieltermin von PC Games im Rahmen der E3:





Ubisoft machte uns beim Anfertigen der Ingame-Bilder zu Assassin's Creed Origins nur wenige Vorgaben. So durften wir etwa nicht die komplette Karte des riesigen Open-World-Szenarios zeigen und auch das Inventar war tabu, weil noch nicht fertig. Dafür konnten wir auf der E3 einige interessante Details über das Assassinen-Spiel in Erfahrung bringen. Demnach wird Assassin's Creed Origins auch wieder große Seeschlachten enthalten und es gibt Ubisoft-typisch einen Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen.

Allerdings wollten sich die Assassin's Creed Origins-Entwickler in Sachen Koop- und Multiplayer-Modus noch nicht in die Karten schauen lassen. Dafür kündigte Ubisoft bereits den Release einer 800 Euro teuren Collector's Edition an. Wer Assassin's Creed Origins vorbestellt, kriegt das Spiel beim Release am 27. Oktober 2017 direkt für seine Wunschplattform PC, PS4 (Pro) oder Xbox One (X) geliefert. Wer sich solange gedulden kann, wartet aber lieber unseren Assasin's Creed Origins-Test, bevor er zuschlägt.