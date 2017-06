Mit Assassin's Creed Origins stellte Ubisoft anlässlich der E3 2017 den neuen Ableger seiner populären Action-Adventure-Reihe vor. Dabei erscheint der neue Teil neben PC, PS4 und Xbox One auch für die leistungsstarken Hardware-Upgrades der aktuellen Konsolen. Einem Artikel auf Windows Central zufolge scheinen die Versionen für PS4 Pro und Xbox One X kaum nennenswerte Unterschiede in Bezug auf die Grafik aufzuweisen.

Assassin's Creed Origins läuft demnach auf beiden Konsolen in einer 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde, wie ein Ubisoft-Entwickler gegenüber der Webseite bestätigt. "Der Entwickler sagte mir, dass beide Versionen auf eine dynamische Auflösung setzen, um eine möglichst konstante Bildrate zu erreichen", schreibt Windows Central. Je nach Spielszene könnte die Auflösung im neuen Action-Adventure von Ubisoft also unter 4K fallen.

Auf Microsofts Xbox One X, die laut Datenblatt mehr Hardware-Leistung aufweist als die PS4 Pro, dürfte die Auflösung dabei weniger häufig unter die 4K-Marke rutschen als auf Sonys schnellster Konsole. Die Unterschiede seien für das menschliche Auge allerdings kaum wahrnehmbar, ergänzt der Entwickler. Am 27. Oktober wissen wir mehr, dann nämlich soll Assassin's Creed Origins auf den Markt kommen. Weitere Infos findet ihr auf der verlinkten Themenseite. In unserer Vorschau zu Assassin's Creed Origins lest ihr, wie sich das in Ägypten angesiedelte Action-Adventure spielt.

Quelle: Windows Central