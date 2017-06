Für Assassin's Creed Origins verspricht Ubisoft frischen Wind für die populäre Action-Adventure-Reihe. Wie gut sich das neue Assassin's Creed in der auf der E3 2017 gezeigten Version spielt, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das untenstehende Video. Redakteur Peter Bathge hat sich das Ubisoft-Highlight auf der Spielemesse näher angeschaut - und erzählt im Video-Fazit von seinen Erlebnissen. Das für dieses Jahr geplante Action-Adventure schickt euch ins alte Ägypten, einem der rätselhaftesten Orte der Geschichte.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. "Die Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein. Sie lüften die Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und - eingraviert als lange verschollene Hieroglyphen - die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft", kommentiert Ubisoft zur Ankündigung von Assassin's Creed Origins.



Für das neue Action-Adventure versprechen die Entwickler bei Ubisoft auch Rollenspiel-Elemente, "wodurch Spieler hochleveln, looten und Fähigkeiten auswählen können, um ihren Assassinen individuell zu gestalten". Peter erinnert das neue AC daher "ein bisschen an The Witcher 3", wie er im Video erzählt. Mit dabei ist auch ein "komplett erneuertes Kampfsystem", das es erlaubt, mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen oder sich gegen sie zu verteidigen.

Dabei soll es euch freistehen, wie ihr die offen gestaltete Spielwelt von Assassin's Creed Origins erkunden wollt. Ubisoft dazu: "Eine umgestaltete Erzählstruktur ermöglicht es den Spielern, ihre Aufgaben völlig frei zu wählen und in ihrem eigenen Tempo zu meistern. Jede dieser Aufgaben erzählt eine emotionale Geschichte voller abwechslungsreicher Charaktere und bedeutungsvoller Ziele." In Assassin's Creed Origins erforscht ihr ein "Land von Wüsten bis zu üppigen Oasen und vom Mittelmeer bis zu den Gräbern von Gizeh". Der Startschuss fällt am 27. Oktober - auf PC, PS4 und Xbox One. Dann soll das neue Abenteuer in den Handel kommen. Welche Editionen sich für Assassin's Creed Origins erwerben lassen, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.