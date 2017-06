Assassin's Creed Origins: ​Die Editionen im Überblick - was steckt drin?

Assassin's Creed Origins kommt: Das neue Action-Adventure wurde im Rahmen der E3-Konferenz von Microsoft erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Anlässlich der derzeit in Los Angeles stattfindenden Spielemesse stellte Publisher Ubisoft auch erste Details zu den verschiedenen Versionen und Editionen für das kommende Ägypten-Abenteuer vor. Neben einer Standardversion sind auch Gold- und Deluxe-Editionen geplant. Mit der Deluxe Edition erhalten Spieler das Basisspiel, eine gedruckte Version der handgemalten Weltkarte zum Spiel, den offiziellen Soundtrack und das digitale Deluxe-Paket, einschließlich der Mission "Hinterhalt auf See", das Wüstenkobra-Paket und drei Bonus-Fähigkeitspunkte.

Die Gold Edition bietet alle digitalen Inhalte der Deluxe Edition und zusätzlich den Season Pass. Der Season Pass gewährt Zugriff zu allen anstehenden Erweiterungen und Ausrüstungssets. Beide Editionen sind sowohl digital als auch im Handel als physische Exemplare erhältlich. Einzelheiten zu den geplanten Versionen listen wir unterhalb der Meldung auf.

Assassin's Creed Origins spielt im alten Ägypten, einem der rätselhaftesten Orte der Geschichte. Ihr übernehmt die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. In eurer Aufgabe liegt es, die Geheimnisse der alten Pyramiden zu lüften und vergessene Mythen aufzudecken. Einen Gameplay-Trailer zu Assassin's Creed Origins findet ihr nachfolgend. Das Action-Adventure soll am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt kommen. Versionen für PS4 Pro und Xbox One X sind ebenfalls geplant.

Assassin's Creed Origins: Editionen im Überblick

- Standard Edition - ab 59,99 Euro: Enthält das Hauptspiel

- Deluxe Edition - ab 69,99 Euro:

Das digitale Deluxe-Paket enthält: Eine exklusive Mission Hinterhalt auf See: Der Spieler übernimmt das Kommando im Kampf um die Herrschaft auf hoher See. Das Wüstenkobra-Paket: Die Wüstenkobra-Montur: Mit dieser Montur schleicht der Spieler durch den Sand und schlägt so schnell wie der Wind zu. Fangzahn, das Pferd: Dieses mit Hauern bewehrte Pferd erfüllt die Herzen seiner Feinde mit Furcht. Schlangenschild, der legendäre Schild: Diese Zwillingsschlangen werden ihren Meister beschützen. Auge von Apophis - die legendäre Keule: Diese Schlange beißt vielleicht nicht, aber ihren Stich fühlt man. Der Reißzahn - legendäres Sichelschwert: Der Reißzahn zerfetzt alles in Stücke, womit er in Berührung kommt. Drei zusätzliche Fähigkeitspunkte, um die Talente des Assassinen zu verbessern.



Physische Inhalte Die Weltkarte: Verschafft dem Spieler einen Überblick über das Ägypten zur Zeit von Assassin's Creed® Origins, in Form einer handgezeichneten, künstlerischen Darstellung. Der offizielle Soundtrack zum Spiel.



- Gold Edition - ab 89,99 Euro

Den Season Pass : Der Assassin's Creed Origins Season Pass gewährt dem Spieler Zugang zu allen kommenden großen Erweiterungen und Ausrüstungssets.

Für alle Editionen gilt: Vorbesteller erhalten eine zusätzliche Mission: "Die Geheimnisse der ersten Pyramiden". Dabei entdeckt ihr die Geheimnisse hinter der Konstruktion der ersten Pyramiden und die Mysterien, die in ihnen verborgen sind.

Quelle: Ubisoft Store