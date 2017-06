Assassin's Creed Origins: Collector's Edition für 800 Euro - die Inhalte im Detail

Ubisoft plant mehrere Editionen für Assassin's Creed Origins. Eine hat es ganz besonders in sich: die Dawn of the Creed Collector's Case Legendary Edition für 799 Euro. Die weltweit auf eine Stückzahl von 999 Exemplaren limitierte Sonderauflage enthält eine 73 Zentimeter große Kunstharz-Statue von Bayek und seinem Adler Senu. Dabei dürfen sich Sammler auf ein Echtheitszertifikat freuen, das von eins bis 999 durchnummeriert ist. Die 57 x 44 x 40 Zentimeter große Sammlerbox enthält außerdem ein Replikat von Bayeks Adlerschädel-Amulett aus Kunstharz. Mit dabei sind ebenfalls ein exklusives Steelbook und vier große Lithographien, signiert von Künstlern aus dem Entwicklerstudio Ubisoft Montreal. Wer sich für den Kauf der Edition entscheidet, bekommt die aufgezählten Inhalte schon jetzt zugeschickt.

Zum Release von Assassin's Creed Origins am 27. Oktober 2017 erhalten Käufer die Spielinhalte, die in der Dawn of the Creed Collector's Case Legendary Edition enthalten sind. Neben dem Hauptspiel sind das beispielsweise der Season-Pass, ein Artbook des Spiels, die Weltkarte, zwei Original-Kunstkarten und den Soundtrack zum neuen Assassin's Creed. Darüber hinaus bekommen Käufer jede Menge digitaler Zusatzinhalte, etwa exklusive Missionen, Schilde, Schwerter und Keulen. Einen Überblick über alle enthaltenen Inhalte findet ihr auf der Ubisoft-Webseite und im Bild oberhalb dieser Zeilen. Die Dawn of the Creed Collector's Case Legendary Edition sei die größte Sammlerausgabe, die Ubisoft jemals veröffentlicht hat. In unserer E3-Vorschau zu Assassin's Creed Origins lest ihr, wie sich das neue Action-Adventure spielt - und ob sich das Warten lohnt.