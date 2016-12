Assassin's Creed Film: ​"The Creed Mythology" - Was ist die Geschichte hinter den Assassinen?

18.12.2016 um 16:15 Uhr Ab den 27. Dezember könnt ihr die Filmadaption zur Spielereihe Assassin's Creed in deutsche Kinos sehen. Micheal Fassbender wird als der Kriminelle Callum Lynch in eine Anstalt gebracht und durch die futuristische Technologie des Animus in die Erinnerungen seines Vorfahren versetzt. Aguilar de Nerha zur Zeit der spanischen Inquisition folgt treu den Prinzipien der Assassinen. Welche das sind und was sich hinter der Geschichte der Assassinen befindet, könnt ihr hier im Featurette sehen!

